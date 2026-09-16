Неочакван пробив в ЕС. Франция застана до Словакия за руски олигарх
Париж и Братислава блокираха подновяването на индивидуалните санкции
Следете всички новини, анализи и коментари за Михаил Фридман. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Париж и Братислава блокираха подновяването на индивидуалните санкции
Той стои зад една от най-големите частни инвестиционни групи в Русия
Михаил Фридман, Михаил Прохоров и Роман Абрамович са тримата най-желани руски ергени. Тома показва годишната класация на руското издание на сп. "Форбс...