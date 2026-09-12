Удар за Мерц! Политическата карта на Германия се преобръща
АзГ удари рекордните 28%, а ХДС/ХСС изостана със седем пункта в новото проучване сред германците
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АзГ удари рекордните 28%, а ХДС/ХСС изостана със седем пункта в новото проучване сред германците
„Алтернатива за Германия“ излиза начело в ново проучване и разклаща властта
Тя е четвъртата жена, която заема председателския пост на Бундестага
Председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов се срещна с председателя на управляващата фракция в...