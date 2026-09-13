Тежък удар по Мерц! Повечето германци чакат нещо невиждано
54% не вярват, че канцлерът ще остане до изборите през 2029 г., а Хендрик Вюст вече го изпреварва убедително като предпочитание
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54% не вярват, че канцлерът ще остане до изборите през 2029 г., а Хендрик Вюст вече го изпреварва убедително като предпочитание
АзГ удари рекордните 28%, а ХДС/ХСС изостана със седем пункта в новото проучване сред германците
53% подкрепят пълно завръщане, Брекзит започва да тежи
За пръв път от месеци консерваторите настигат крайната десница
Алтернатива за Германия води с 26% дял от общественото мнение
ГЕРБ остава лидер с 25,8% от гласуващите, ПП държат второто място с 19,2%
Напълно вероятно е седем партии да попаднат в следващия парламент
Средните цени на бензина спаднаха с 26% от юни, достигайки 3,71 долара за галон
Общо 7 формации ще влязат в новото Народно събрание
За повечето от българите бежанския поток е опасност за страната и трябва да има рестриктивни мерки спрямо него. Това става ясно от национално представ...
Кабинетът стартира с 26% одобрение София. Изборите и създаването на правителство са донесли известно намаляване на обществената тревожност. В масовот...
Обществото ни е сериозно притеснено от новия смъртоносен вирус, връхлитащ света. Това става ясно от анкетата на standartnews.com. Въпросът ни тази се...