Зарков към лидерите: Вярвате ли, че тази данъчна система работи?

„Трябва да има лидерски дебат в тази кампания, за да можем да застанем един срещу друг и да представим своите идеи за развитието на държавата ни. Аз бих задал на останалите лидери въпроса: „Смятате ли, че тази данъчна система може да издържи?“ Нека чуем техните предложения. Данъчната система е една от темите, по които трябва да се чуе мнението на всички политически сили, и всички политици знаят добре, че това ще им се наложи рано или късно.“, заяви Крум Зарков.

По думите му всички знаят, че данъчната система трябва да бъде прекроена – според левицата към повече справедливост, като дори онези, които не са социалисти, го разбират. Той отбеляза, че дори международни институции като МВФ (макар и по различни причини) също поставят под въпрос устойчивостта на настоящия модел.

„Данъчната система трябва да се прегледа изцяло – с всички данъци върху физическите лица и корпоративните, както и с осигурителните налози. Ще се види, че ние живеем не в плоска, а в регресивна система, в която колкото повече имате, толкова по-малко отделяте за общото. Такъв пример трудно ще намерите по света, а най-малко в европейските страни.“, посочи той.

Зарков заяви, че не е възможно хората, които най-много се определят като европейци, да отказват европейския принцип на данъчно облагане. По думите му трябва да се изгради солидарно общество, което да създава качествена среда, привличаща инвестиции, така че българските предприемачи да не търсят съседни държави с по-справедливи данъчни модели.

„Отмяната на плоския данък не означава по-високи данъци за повечето хора – напротив. Ние въвеждаме необлагаем минимум за огромната част от работещите. За хората, които изкарват доходите си с интелектуален и физически труд, няма да има негативна промяна. Тези, които имат много повече от необходимото, ще трябва да направят по-голямо усилие в името на солидарността.“, обясни той.

Във връзка с войните в Украйна и в Персийския залив Зарков изрази категоричната позиция на левицата, че няма „добра война“. „Има само смърт и разруха. Първото, което трябва да се направи, е самата война да бъде спряна. След това историята ще съди кой е прав. Борбата за мир не е политическа поза – това е най-трудното нещо в условията на война.“, отбеляза той.

Председателят на БСП акцентира и върху нуждата от мерки срещу икономическите последици от конфликтите, посочвайки, че цената на дизела вече достига 1.75 евро за литър. „Повишаването на горивата е спирала, която се отразява на цената на всичко. Много хора ще загубят от жизнения си стандарт, а стотици хиляди ще обеднеят още повече. Още в този парламент предложихме да се обсъдят спешни мерки – намаляване на ДДС и акцизите, както и въвеждане на ценови лимити, каквито вече има в няколко страни от ЕС.“, припомни Зарков.

Зарков подчерта, че първото действие на левицата в следващия парламент ще бъде незабавно стартиране на процедура за смяна на Висшия съдебен съвет: „Това не трябва да става чрез задкулисни сметки за постигане на хипотетично мнозинство от 161 депутати, а чрез открит избор – всяка партия да застане зад предложенията и позицията си и да носи отговорност за тях.“.

„БСП-ОЛ ще направи всичко възможно новият ВСС и парламентът да възобновят работата по афери като „канапето на Пепи Еврото“. Там са заровени всички зависимости на магистрати и политици. Ние ще работим докрай за разкриването им.“, категоричен е Крум Зарков.

