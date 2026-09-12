Паргов каза кой трябва да е кандидатът на БСП за президент
Още преди година призовах Румен Радев да върне жеста и да подкрепи Илияна Йотова, припомни членът на Националния съвет на БСП
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Още преди година призовах Румен Радев да върне жеста и да подкрепи Илияна Йотова, припомни членът на Националния съвет на БСП
Ще изправим народните представители в 52-рото НС пред отговорността за реформа в съдебната система
"България има нужда от почтено, компетентно и устойчиво управление. Но то е възможно само, ако се приеме идеята за справедлива България в двата й аспе...
Необходима е и данъчна реформа, която да не натоварва хората с ниски доходи, каза лидерът на БСП
Поскъпването на горивата създава икономическа „спирала“, която се отразява върху всички сектори
В момента много хора са принудени да напускат родните си места в търсене на реализация
Защо да не засилим търговските отношения с Китай, пита Николай Бериевски
Силно емоционална и на моменти разгорещена дискусия се проведе по време на срещата на председателя на НС на БСП Крум Зарков с жители на ромския кварта...
Ние не просто ще присъстваме в парламента, а ще го променим, категоричен е Зарков
Над 200 младежи от страната се събраха в столицата, за да обсъдят бъдещето на левицата
Доходите ще растат, когато започне да се прилага колективното трудово договаряне, каза Зарков
Основният акцент на БСП-ОЛ във Варна е здравеопазването
Трябва да извадим България от спиралата на безвремие, каза лидерът на БСП
Държавата спешно да се намеси заради цените на горивата, призова от Стара Загора председателят на БСП
БСП ще се върне, където ѝ е мястото - в челните редици, каза лидерът на социалистите
Велико Търново. Листата на БСП във Велико Търново ще бъде без Весела Лечева, след като тя си направи отвод. Тя е беше номинирана от партийните конф...