Крум Зарков: Все повече българи разбират нуждата от социалистическа партия

„Има обективна необходимост от социалистическа партия и все повече българи разбират това. Всеки ден виждаме до какво води една политика, според която само пазарът ще ни управлява. Но той може и да ни съсипе.“ Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в Стара Загора, където коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” откри предизборната си кампания пред стотици активисти и симпатизанти.

По думите му нарастващата криза с цените и горивата изисква незабавна намеса от страна на държавата. Той посочи, че редица европейски държави вече предприемат конкретни мерки, включително намаляване на ДДС, въвеждане на тавани на цени и сваляне на акцизи и настоя България незабавно да последва този пример.

„Само 20 евро на месец няма да са достатъчни. Трябва моментално правителството и парламентът да започнат по-мащабни действия.“, каза Зарков.

Той призова парламентът да започне незабавна работа по конкретни мерки, а правителството да се включи в започналия в ЕС дебат за преразглеждане на санкциите върху горивата от Руската федерация.

Водачът на листата на БСП-ОЛ в областта Иван Кръстев постави акцент върху запазването на дейността на минно-енергийния комплекс „Марица-изток“ като ключов елемент от енергийната сигурност на страната. „Тук не става въпрос само за работните места в комплекса, но и за всички свързани индустрии, както и за нивата на доходите в региона“, уточни той.

Кръстев призова държавата да обмисли по-активна роля, включително участие като собственик в т.нар. американски централи, които по думите му са незаменими към момента.

„Това, което може да осигури живот в нашата област е реиндустриализацията на страната“, категоричен е социалистът.

Той посочи, че основен приоритет на левицата е създаването трайни, устойчиви и качествени работни места чрез дългосрочни инвестиции. „За да се случи това, бизнесът трябва да разполага с евтина и достъпна електроенергия.“, подчерта Иван Кръстев.

По време на събитието бяха представени кандидатите за народни представители на левицата за 27-и МИР - Стара Загора. „Това е една силна и добре балансирана листа. Тя е съставена от професионалисти, които освен, че живеят тук и познават много добре проблемите на хората, знаят как да ги представляват в националните институции.“, каза за тях Крум Зарков.

На откриването присъства и председателят на ПП АБВ от коалиция "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" Румен Петков.

