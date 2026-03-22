Крум Зарков във Велико Търново: Имаме ясен план и знаем как да го постигнем

„Имаме ясен план и знаем как да го постигнем.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков във Велико Търново. Той е категоричен, че предстоят тежки решения, очаква и недоволство. „Процесът върви - обновление чрез уважение, и ще продължи. Това е моя отговорност.“, каза още той. „Ако ми се доверите и вървим по пътя неотклонно, БСП ще се върне, където ѝ е мястото - в челните редици.“, категоричен бе Зарков. Според него тези избори трябва да направят така, че България да има устойчиво, почтено и компетентно управление. „Защото страната ни се тресе от липсата на компетентност. Политиката не е импровизация.“, категоричен бе председателят на БСП.

"Няма въпрос, на който да нямаме отговор. Не защото не сме допускали грешки, а защото успяхме първи да се изправим сами срещу тези грешки. Да ги назовем и да ги преодолеем.“, коментира Зарков и допълни: „Дадохме решения на нещо, пред което другите тепърва ще се изправят.“.

Той благодари на Михаил Михалев, че се е съгласил да води листата, особено в този труден момент, когато нищо не е сигурно.

Вигенин: Това е най-силната листа в България

„БСП успя да намери себе си и присъствието на Зарков е доказателство.“, заяви председателят на Делегацията на българските социалисти в ЕП Кристиан Вигенин. Той подчертава, че следващото Народно събрание има нужда от хора като Михаил Михалев - водач на листата на БСП-ОЛ във Велико Търново, които са културни и говорят на разбираем език. „Защото бяхме свидетели на простотия, която се сипеше от трибуната.“, коментира Вигенин. Според него това е една от най-силните листи в България - прекрасно съчетание от професии и възраст.

„Нашето европейско семейство иска да има силна лява партия в България, а друга такава няма, освен БСП.“, категоричен бе евродепутатът.

Мариана Бояджиева: Справедлива България е възможна!

„Справедлива България е възможна.“. Това заяви народният представител от парламентарната група на БСП – ОЛ от региона Мариана Бояджиева.

„През годините сме водили много успешни политически битки. Вярвам, че това, което ни престои, ще бъде постигнато с много труд и ще имаме високи резултати.“, допълни тя.

„Горди сме с нашата листа.“, каза още Бояджиева и подчерта, че листата е с млади, уважавани хора, доказали се в своята професия. „Хора с отговорност и посветени на нашата кауза.“, категорична бе тя.

Бояджиева се обърна и към Крум Зарков: „Горди сме, че начело на БСП е млад човек, който донесе много енергия в партията. Имахме огромна нужда от това.“.

По-рано през деня Зарков поднесе цветя на саркофага на цар Калоян и се включи в Шествието по повод празника на Велико Търново.

