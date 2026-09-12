Още оръжие за Украйна? Говорят четирима евродепутати
Според Елена Йончева историята показва, че сигурността се постига чрез избягване на директна ескалация
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Според Елена Йончева историята показва, че сигурността се постига чрез избягване на директна ескалация
Кристиан Вигенин с нова мисия
БСП ще се върне, където ѝ е мястото - в челните редици, каза лидерът на социалистите
Партията търси изход от кризата и шанс за политическо оцеляване
Правната комисия отхвърли предложението за 100% машинно гласуване
Той заяви, че една част от заложените политики в коалиционното споразумение вече са изпълнени
Евродепутатът смята, че напрежението около доклада е помогнало на българските евродепутати
Много неща са непредвидими, каза той
Сега ГЕРБ може да докаже, че може да управлява различно, смята той
Всичко е в ръцете на спечелилата политическа формация, заяви зам.-председателят на БСП
Очевидно има ново начало, което трудно си пробива път през блатото на сегашната политика
Преди 5 години предложихме да има еврокомисар по демографията
Какво се случва?
Зам.-председателят на НС коментира и проекта за Бюджет 2023
БСП реши и обяви, че прекъсва преговорите с ГЕРБ-СДС за подкрепа за правителство
Всеки загубен ден с перспективата да няма правителство е загубен ден за държавата, каза той
Той коментира и проведения в събота 50-и Конгрес на БСП
На Националния съвет на БСП утре се очаква да бъде даден мандат на ръководството
Правителство все още е възможно, каза депутатът
Според него стъпка по стъпка трябва да осигурим добро образование за всяко дете