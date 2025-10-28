Вигенин се произнесе за Киселова и кабинета

"Постът председател на Народното събрание, който се заема от Наталия Киселова, не е цената на хаоса, който би настъпил при излизане на БСП от управлението. Трябва всички лидери на партиите да започнат да подхождат по-отговорно и сериозно затова, което правят." Това заяви евродепутатът от Прогресивен алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин пред БТВ.

Той добави, че БСП подхожда отговорно към всичко, което се случва в управлението. "Трябва да получим необходимото уважение от всички, които искат да има стабилно и отговорно управление", призова евродепутатът.

Вигенин заяви, че една част от заложените политики в коалиционното споразумение вече са изпълнени, а други са в процес на изпълнение.

"В част от регулаторите се въведе ред, но в съдебната власт има нужда от сериозна работа. Колкото повече време минава с главен прокурор, който е съмнително и как изпълнява правомощията си, се създава недоверие в съдебната система", настоя той.

Припомняме, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за преструктуриране на властта след резултата от изборите за Общински съвет в Пазарджик, включително за ротиране на председателя на Народното събрание между партиите в управляващата коалиция.

В неделя БСП се събра на Национален съвет, на който беше решено, че партията ще се съгласи с искането на ГЕРБ.

