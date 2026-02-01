Ключова седмица за БСП. Вигенин настоява за нов лидер и нов курс

БСП се намира в критична точка от развитието си и се нуждае от сериозна и радикална промяна в ръководството. Това заяви евродепутатът и бивш външен министър Кристиан Вигенин в ефира на Нова телевизия, като определи предстоящия избор на нов лидер като решаващ за бъдещето на партията.

Битка за посоката на партията

По думите на Вигенин изборът на нов председател следващата седмица няма да бъде формална процедура, а момент, който ще покаже дали БСП е способна да промени курса си. Той подчерта, че въпросът не е само в личността на лидера, а в това кой и как представлява партията пред обществото. Според него без ясно ново лице и различима политическа линия БСП рискува да остане неразпознаваема за избирателите си.

Оценката за управлението дойде от улицата

Вигенин коментира и оставката на правителството, като заяви, че реалната оценка за управлението не е дадена в парламента, а на площадите. По думите му именно протестите са сложили преждевременен край на кабинета и са очертали новата политическа реалност, в която социалистите трябва да преосмислят поведението и ролята си.

БСП и борбата за лявото пространство

Според евродепутата партията трябва да се концентрира върху предстоящите процеси и да се върне към основната си цел – да бъде ясно разпознаваема като лява сила. Той предупреди, че без такъв фокус БСП трудно ще привлича нови избиратели и ще продължи да губи позиции в парламента, където лявото пространство все по-често остава разпиляно.

Младежите като последен шанс

Вигенин открои ролята на младежката организация и изрази подкрепа за нейния лидер Габриел Вълков, който е заявил готовност да поеме отговорност. Според него Вълков разполага както с организационен, така и с политически опит, но успехът ще зависи от това дали по-опитните кадри в партията ще застанат зад него. Той предупреди, че ако тази промяна не бъде реализирана, шансовете на БСП за влизане в следващия парламент значително намаляват.

Провалени партньорства и нови търсения

Вигенин коментира и променената конфигурация в Народното събрание, като призна, че БСП не е успяла да се утвърди като равноправен партньор в управлението. Според него това е част от по-широк модел на отношения, наложен от ГЕРБ и спрямо предишни коалиционни партньори. Именно затова социалистите трябва да търсят нови формати и нови съюзници.

Радев – риск и възможност

Относно президента Румен Радев Вигенин заяви, че между неговите позиции и тези на БСП има сериозни сходства както във вътрешната, така и във външната политика. По думите му това е едновременно риск и възможност – потенциал за сътрудничество, но и опасност партията да остане в сянка. Той уточни, че няма информация БСП да е отправяла предложение към Радев за участие в партията.

