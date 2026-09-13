Държавата чисти хаоса в „Информационно обслужване“
Иван Василев даде заявка за смяна на ръководството, повече контрол върху публичните пари и край на абсурда гражданите да носят документи, които админи...
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Иван Василев даде заявка за смяна на ръководството, повече контрол върху публичните пари и край на абсурда гражданите да носят документи, които админи...
Очакват се промени в Изпълнителната комисия преди предсрочния вот
Партията търси изход от кризата и шанс за политическо оцеляване
Пени Раева ще е новият директор, Велислава Кръстева влиза в борда