БСП подкрепя инициативата на видинчани да кръстят улица на Граф Игнатиев

"Благодаря на всички, които встъпиха, когато други решиха да отстъпят. Застанаха на предните редици, когато други решиха, че в момента е по-удобно да стоят отзад. Ние не просто ще присъстваме в този парламент. Ние ще го променим към добро. Ще качим политиката там, където й е мястото - отвъд елементарните ругатни.". Това заяви председателят на БСП по време на представянето на листата на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА във Видин.

"Идеята на социализма в демократичен режим ще продължи да бъде отстоявана и представяна в най-важната ни институция – парламента. Това е важно за всеки един от нас, дори и за тези, които не го разбират.".

По неговите думи лявото не само не е архаично, то е неизбежно. "Особено в условията, в които живеем. Условия на тотална несправедливост, на провокиран разпад.".

Зарков подкрепи и гражданска инициатива за прекръстване на ул. "Еделвайс" на ул. "Граф Игнатиев". "Българският народ дължи на Граф Игнатиев възкресяването на нашата държава, а Видин му дължи това, че е в нашите граници.", уточни той.

Боян Балев: БСП е на 135 години, защото винаги се е изправяла

"Справедлива България означава да има справедлива съдебна и данъчна система.", каза водачът на листата на левицата в региона Боян Балев. Той е категоричен, че не е справедливо милионерите и хората на минимална заплата да плащат една и съща данъчна ставка. "Справедлива България означава и справедливо развитие на регионите и равен шанс за всички български граждани, независимо къде живеят. България не е само два-три големи града. Навсякъде трябва да има пътища, качествено здравеопазване, достъпно образование и възможности за работа и високи доходи. Всички български граждани го заслужават.", заяви Балев. И допълни: “БСП е на 135 години не защото не е имала трудни моменти, не защото не е правила грешки и не е падала, а защото винаги е успявала да се изправи.".

Михаил Миков: Трябва да подкрепим листата и новото ръководство

"Ние сме тук, за да дадем своята подкрепа в едно сложно време.", заяви бившият председател на БСП Михаил Миков. Той си спомни времето, когато са казвали, че БСП трябва да ходи в Сибир и че почти е загинала. "Тогава видинските социалисти ми дадоха едно много голямо доверие. През годините са давали много пъти доверие.", каза още той и призова и този път да дадат подкрепа, както на листата, така и на новото ръководство.

Крум Зарков и кандидатите за народни представители посетиха и Монтана, където се срещнаха с избиратели.

Пламен Младенов: Живеем бедно, а трябва да живеем достойно. За това ще се борим!

"Задачите пред нас са тежки. Ние сме част от вас. ". Това заяви водачът на листата в Монтана Пламен Младенов и пожела успех с номер 5. "Живеем бедно, а трябва да живеем достойно. За това ще се борим. ", каза още той.

Румен Петков: Монтана и Северозападна България за нас е кауза

"Монтана и Северозападна България за нас са кауза", коментира Румен Петков. "Трябва да осъзнаем, че това са нашите избори, защото имаме кауза. Каузата е бъдещето на лява, социална, отговорна България. Ние сме тези, които показахме, че разбираме необходимостта от промяна и промяната започна от нас. ", каза още той. Петков е на мнение, че генералната промяна е започнала от Конгреса на БСП с избора на новия председател Крум Зарков. "Трябва да сме горди със себе си и да имаме самочувствието на победители. ", допълни той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com