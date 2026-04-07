Крум Зарков: България обеднява – време е за край на неравенствата и справедливо преразпределение

„Наблюдаваме стагниращи доходи на фона на растящи цени и поредица от кризи, особено тази с горивата. Стандартът на българите е застрашен, а най-бедните са изправени пред риск да обеднеят още повече. Това не може да бъде подминавано с безразличие и ще бъде наш основен приоритет.“. Това заяви в Хасково председателят на НС на БСП Крум Зарков.

„Трябва ясно да кажем: необходима е промяна на система, при която създаваното в България богатство се концентрира в ръцете на малцина. Днес имаме малцина много богати и мнозинство много бедни. БСП е единствената партия, която последователно защитава идеята за справедливо преразпределение.“, подчерта той.

Според него това може да се постигне чрез по-добра защита на труда – по-високо заплащане, стимулиране на колективното трудово договаряне и създаване и задържане на достойно платени работни места.

„Необходима е и данъчна реформа, която да не натоварва хората с ниски доходи, а да въведе по-голяма справедливост. Това, заедно със стабилна фискална политика, ориентирана към реалния живот на хората, са първите стъпки.“, допълни Зарков.

По думите му премахването на плоския данък е сред ключовите мерки: „Това ще повиши доходите на най-ниско платените, няма да натовари средната класа и ще изисква по-голям принос от най-богатите.“

По темата за Хасково и обезлюдяването на региона той заяви: „Необходимо е компетентно, почтено и устойчиво управление, а не такова, което се сменя на всеки няколко месеца. Необходимо е прозрачно управление, което не използва публичния ресурс за лични облаги.“.

Ленко Петканин: Хасково е стратегически регион и има нужда от работни места

„Основният проблем за региона е липсата на добре платени работни места. Вторият – липсата на такива изобщо в по-отдалечените населени места, като Тополовград.“, заяви водачът на листата на левицата за региона Ленко Петканин.

По думите му през последното десетилетие Хасково изостава сериозно по БВП и се нарежда почти на дъното в страната.

„Вместо развитие и по-високи доходи, регионът изостава. А Хасково не е просто красива област с трудолюбиви хора – това е регион със стратегическо значение за националната сигурност. Ние сме външна граница на Европейския съюз.“, подчерта Петканин. И се ангажира да работи за подобряване качеството на живот на жителите в областта.

