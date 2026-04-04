Зарков от Пловдив-област: Справедлива България означава хората да се развиват в родните си места

Ако не направим България справедлива, тя скоро ще се окаже невъзможна за хората, които живеят в нея.“. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков на среща с граждани в Асеновград.

По неговите думи в момента много хора са принудени да напускат родните си места в търсене на реализация в големите градове, а оттам много често и в чужбина. „Невъзможно е да живееш здравословно заради храните, които ти се предлагат, заради липсата на здравеопазване. Децата не могат да се развиват по начин, по който дори техните родители са имали възможност.“, каза Зарков и добави: „Затова, като социалисти и българи, сме длъжни да направим тази справедлива България възможна!“

Водачът на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Пловдив-област Атанас Телчаров постави акцент върху регионалната политика. „Ние 35 години нямаме политика по развитие на нашите региони. Имаме само един развит регион - Софийският, който дотолкова се е развил, че вече пречи на самия себе си. Няма как да има силна държава без силни региони. Строежът на пътища не е регионална политика, тя е много по-дълбок въпрос.“, категоричен бе той.

По време на среща в Карлово бе поставена темата за предстоящото заседание на Общинския съвет в края на месеца, на което ще се реши дали да има референдум за въпроса с изграждането на завод за барут от фирмата „Райнметал“ на територията на общината. По думите на присъстващите се обсъжда изграждането на производство с потенциално сериозно екологично въздействие.

Атанас Телчаров категорично заяви, че позицията на БСП е ясна и последователна и винаги се е съобразявала с мнението на хората: „БСП подкрепя провеждането на референдум. Убеден съм, че нашите общински съветници ще гласуват „за“, а партията ще застане зад решението, което гражданите вземат. Бъдете спокойни – ние сме на ваша страна.“

В рамките на деня председателят на БСП Зарков се срещна със социалисти и симпатизанти в Първомай и Пловдив, където бе посрещнат от водача на местната листа Татяна Дончева.

