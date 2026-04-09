Зарков: Ако България не стане справедлива, ще стане невъзможна за живот

"България има нужда от почтено, компетентно и устойчиво управление. Но то е възможно само, ако се приеме идеята за справедлива България в двата й аспекта. Единият е наказателният - разбирането, че никой не е над закона и всеки, който го е пристъпил, подлежи на съответната санкция. Корупцията е недопустима, а общественият ресурс не може да се ползва за частна облага.". Това заяви председателят на БСП Крум Зарков в Нови пазар и допълни, че това, което се случва в момента, е абсолютно нетърпимо. Като втори аспект той посочи социално-икономическата справедливост.

"БСП е единствената, която стои на определена позиция - на социалистическия идеал. Това означава справедливо разпределение на благата, които заедно създаваме. Спиране на привилегироването на най-силните за сметка на най-слабите. Справедливо бреме при събирането на приходите и подходящ аршин при тяхното разпределяне.", каза още Зарков.

По неговите думи имаме данъчна система, каквато няма никъде по света - колкото повече печелиш, толкова по-малко допринасяш за общото. "В целия цивилизован свят е обратното. Парадоксално е, че тези, които се бият най-много в гърдите, че са европейци и искат европейски стандарт, са най-острите критици на европейската система.", подчерта той. Зарков коментира и публичния ресурс, който се разпределя за здравеопазване. "Публична тайна е, че печеливши клинични пътеки отиват към частните болници, а общинските са недофинансирани.", посочи той.

Председателят на БСП засегна и темата за образованието и начинът, по който се разпределя ресурсът. "В София и други големи градове е по-лесно да запишеш детето си да следва право в университета, отколкото да влезе в детска ясла.", допълни той. "Ако България не стане справедлива, ще стане невъзможна за живот. Затова искаме коренна промяна на тези системи.", каза още Крум Зарков.

Валери Жаблянов: Трябва да има качество на живот в България

"Социализмът е алтернативната, на това, което виждаме в момента. Защото партиите се сменят, но политическата и икономическата система остава.", заяви водачът на листата на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА в Шумен. Той подчерта, че огромната част от държавния бюджет се харчи в София и в още два-три града в страната.

"В същото време цели райони в България остават без население. Хората принудително напускат местата, където са родени. Това не може да бъде спряно без държавна политика - не просто за демографията, а за цялостно развитие на страната. Трябва да има качество на живот.", подчерта той. Според него това търсят младите поколения на България и това предлага БСП. "Като се започне от безплатното образование и се стигне до жилищна политика. Не може хората, които създават семейства, да не знаят утре къде ще се отглеждат децата, колко ще му бъде наемът и дали ще могат да го плащат.", каза още Жаблянов.

Той подчерта, че 90% от българските граждани биха подкрепили тези мерки, защото от това имат нужда хората. "Да възстановим справедливостта.", призова кандидатът за народен представител.

Председателят на НС на БСП Крум Зарков, водачът на листата за региона Валери Жаблянов и кандидати от листата се срещната с членове и симпатизанти на партията в Шумен.

