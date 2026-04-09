“Възраждане”: Край на грабежа - втори пенсионен стълб

”От 1989 г. досега поради демографския и икономически срив, предизвикан от така наречения „демократичен преход“, нашата пенсионна система беше доведена до състояние, в което нашите баби, дядовци, майки и бащи бяха оставени с унизително ниски доходи от пенсии. Това доведе до изключително голям брой пенсионери, които са под прага на бедността". Това заявява партия "Възраждане" в Националната си доктрина за управление на страната - България 1400, с която излиза на изборите на 19 април.

Ето какво още се казва в частта за пенсионната система:

В момента нашата пенсионна система е хронично недофинансирана поради факта, че съотношението работник – пенсионер е почти 1:1. Поради това половината от финансирането на Държавното обществено осигуряване идва от Централния бюджет на държавата. Въпреки това има решения, които могат да се приложат за стабилизиране на системата, но за това се иска политическа воля, която само “Възраждане” притежава.

Могат да бъдат приложени три основни мерки като:

Подобряване на формулите за изчисление на пенсиите.

Връщане на втория стълб, там където му е мястото, а именно в ДОО.

Подобряване на условията на труд и увеличаване на доходите на работещите хора.

Вторият стълб на пенсионно осигуряване (ДЗПО ) е създаден в резултат на реформа в пенсионната ни система, извършена през 2000 г. При нея беше решено част от осигуровките на работещите в нашата страна да бъдат прехвърлени към така наречения втори стълб, т.е.към частни пенсионни компании. Доводът за това беше, че така българските граждани ще имат по-голяма доходност и по-големи пенсии. След повече от две десетилетия работа на тази система стана ясно, че това въобще не е така. Напротив. Тези частни пенсионни компании доказаха, че са на загуба, не могат да покрият инфлационните процеси, които изяждат голяма част от спестените средства за пенсии.

При положение, че има сериозни икономически сътресения, предизвикани от външни и/или вътрешни фактори и се стигне до хиперинфлация в държавата (което вече се е случвало), тези частни компании най-вероятно ще фалират и ще изгорят средствата на милиони български граждани или ще се наложи спасяването им с парите на всички данъкоплатци.

Решението, което предлага “Възраждане” е да се спре грабежа на пенсионните вноски на българските граждани. Трябва да се ликвидира вторият стълб на пенсионно осигуряване, при който се облагодетелстват едва десет частни компании. Само техните такси надхвърлят триста милиона лева годишно! Средствата, които са отклонени в тази посока трябва да се върнат в Държавното обществено осигуряване, където им е мястото, за да имат сигурност всички български граждани. Сумите, натрупани по сметките на хората досега, могат да останат в лични партиди и при навършване на пенсионна възраст да се изплатят наведнъж или постепенно или по тяхно желание да се прехвърлят към ДОО, като се увеличи техният принос към пенсионната система, съответно ще получат по-голяма пенсия. Тази мярка ще влее допълнително над два милиарда годишно (числото варира в зависимост от моментното икономическо състояние в държавата, доходите на работещите хора, минималната работна заплата, максимално осигурителния доход и др.) в пенсионната ни система и ще освободи средства от централния бюджет, с които се дофинансира системата.

Изключително голям е броят на българските пенсионери, които са под прага на бедност в държавата - над 500 000 пенсионери. Една от причините за това е неадекватното изчисление на пенсиите и несъобразяването им с инфлационните процеси през години те и правилното им актуализиране. Тъй като много правителства не са осъществявали чл.100 от КСО адекватно или навременно, много от пенсиите на по-възрастните хора са неадекватни или прекалено ниски. Другата причина е, че формулите за изчисление на пенсиите искат корекция. Естествено това трябва да стане внимателно и съобразявайки се с другите критерии за подобряване и функциониране на пенсионната ни система.

Какво още предлага “Възраждане” в Националната доктрина за управление на страната - България 1400 може да видите тук - ttps://vazrazhdane.bg/здравеопазване-и-социална-политика/

