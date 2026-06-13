“Възраждане”: Край на грабежа - втори пенсионен стълб
Подобряване на формулите за изчисление на пенсиите, предлага партията на Костадин Костадинов
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Подобряване на формулите за изчисление на пенсиите, предлага партията на Костадин Костадинов
Ето какво решиха власт, синдикати и работодатели
Необходим е още един месец за дискусия по модела на пенсионната система. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Кал...