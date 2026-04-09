Църквата с решение за Благодатния огън! Как ще дойде?

Българска православна църква няма да изпрати делегация до Йерусалим за Благодатния огън и тази година заради напрегнатата обстановка в региона, свързана с конфликта между САЩ, Израел и Иран. Решението е взето на заседание на Светия синод, предаде БГНЕС.



От БПЦ уточняват, че в България има запазен Благодатен огън от предишни години - в Синодалния параклис, в няколко манастира и в храма "Света Неделя". Той ще бъде използван и за тазгодишните великденски богослужения.



И миналата година българска църковна делегация не пътува до Йерусалим заради усложнената ситуация в Близкия изток.



В Гърция се очаква Благодатният огън да пристигне на Велика събота на Международното летище в гръцката столица Атина с правителствен полет от Йерусалим, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БТА.



Преди седмица Министерството на външните работи на Гърция обяви, че следи отблизо събитията в Близкия изток, включително тези, свързани с транспортирането на Благодатния огън до Гърция.



Говорителят на министерството Лана Зохиу увери, че се обсъждат различни варианти за донасянето му в страната.



Гръцката авиокомпания "Скай експрес" обяви в сряда, че ще транспортира със свои полети Благодатния огън от Атина до 7 дестинации в цяла Гърция – Александруполис, Ираклион, Корфу, Ханя, Митилини, Родос и Санторини.



Според православната традиция всяка година на Велика събота в храма на Божи гроб се случва чудото на Благодатния огън. Вярва се, че небесната светлина слиза по време на молитва в ръцете на Йерусалимския патриарх и символизира Възкресението на Христос.



Преди церемонията параклисът се проверява внимателно, за да се изключи възможността за човешка намеса, след което се запечатва. След слизането на Благодатния огън патриархът запалва снопове от 33 свещи и ги изнася сред хилядите поклонници, които си предават светлината с поздрава "Христос воскресе!".

