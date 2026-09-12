Църквата с решение за Благодатния огън! Как ще дойде?
Всяка година на Велика събота в храма на Божи гроб се случва чудото
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Всяка година на Велика събота в храма на Божи гроб се случва чудото
Представители на Светия синод ще го пренесат из цялата страна за радост на миряните
Ето решението на Светия синод
На летището в София, по традиция на Велика събота, чакаха духовници от епархиите
В центъра на церемонията е Кувуклията или параклисът върху Гроба Господен
История на чудото
Църковна делегация, водена от митрополит Киприан, заминава за Йерусалим в събота
Божи гроб е построен върху светилище на Афродита
Тази година Великден се пада на 16 април
Благодатният огън ще бъде донесен и в България
Българската делегация ще чака в самолета на летището в Тел Авив
Търсенето на чудеса е пълна заблуда в духовния живот
Той се пази от миналата година в църквите
Делегацията ни ще го получи на самолетната писта
Правителственият Фалкон отнася Свещения пламът в Македония
Главният секретар на Светия Синод епископ Герасим ще го предаде на патриарх Неофит
Православните християни вярват, че това запалване на Свещения огън става по свръхестествен начин
Когато Христос издъхнал като човек, тялото му било положено в гроб
Блaгoдaтният oгън, който Cтapoзaгopcĸият митpoпoлит Kипpиaн щe дoнece нa Beлиĸa cъбoтa oт xpaмa „Bъзĸpeceниe Xpиcтoвo“ в Йepycaлим, ще бъде пocpeщнат...
Македонски епископ ще пътува с българската делегация