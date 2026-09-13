Зарков: Ако България не стане справедлива, ще стане невъзможна за живот
"България има нужда от почтено, компетентно и устойчиво управление. Но то е възможно само, ако се приеме идеята за справедлива България в двата й аспе...
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"България има нужда от почтено, компетентно и устойчиво управление. Но то е възможно само, ако се приеме идеята за справедлива България в двата й аспе...
Според Валери Жаблянов министрите на БСП са се справили добре
Висша ценност за нас са българската държава и българският народ, каза водачът на листата
Видни социалисти с ново БСП-крило. Искат дълбока промяна
Направи БСП неубедителна опозиция, заяви кандидатът за първия пост в партията
Работната група, която е била ангажирана с внасянето на политическия доклад за евроизборите в конгреса, днес е бламирала своя председател
Информациите за семейния ми имот бяха поднесени тенденциозно, каза червеният депутат
За депутата от БСП разследването и по публикации в медиите
Не остана държавен чиновник, който да не е принуден да гласува за ГЕРБ, заяви той"Провалът на БСП е очевиден". Това заяви членът на Националния предиз...
София. „В момента не можем да подкрепим правителство на ГЕРБ, тъй като има сериозни различия в политиката, която се предлага от двете политически парт...
Перник. В българската история през 20-ти век има една дата, която се нарежда до онези дати, които ни дават повод да се гордеем като българи, като хор...
Валери Жаблянов, член на НС на БСП и водач на листата на партията в Перник - Г-н Жаблянов, водите листата на БСП в Перник, но бяхте спряган като спус...
София. "Позицията на България относно ситуацията в Украйна трябва да бъде изключително премерена, защото няма друга европейска държава, която да е във...
София. В разгара на мащабната акция на МВР срещу битовата престъпност, крадци са обрали дома на депутата от БСП Валери Жаблянов. Посегателството е...
София. "Българският парламент ще остане да работи в този вид, в който е в момента, защото България има нужда от държавност. Трябва да има правителство...
София. „При всички случаи тези окупационни действия нямат общо с демокрацията, ако някои се позовават на нея". Това заяви депутатът от Коалиция за Бъл...
София. БСП подкрепи правителството в пленарната зала със своето присъствие. ПГ на КБ, както и правителството бяха там и се проведе диалог, но ГЕРБ не...
София. Вотът на недоверие едва ли ще мине, но дебатът ще даде възможност отново да се изкажат аргументите за пълния провал на правителството в тези по...
София. Депутатът от ГЕРБ Цецка Цачева и народния представител от БСП Валери Жалблянов влязоха в спор дали да има вот на недоверие към кабинета. „ГЕРБ...
София. Депутати спореха за това кой познава по-добре Конституцията на България. Валери Жаблянов от БСП и Десислава Атанасова от ГЕРБ се скараха в ефир...