Всичко за Валери Жаблянов

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Обраха дома на депутат от БСП

Обраха дома на депутат от БСП

София. В разгара на мащабната акция на МВР срещу битовата престъпност, крадци са обрали дома на депутата от БСП Валери Жаблянов.   Посегателството е...

11 февруари | 17:35
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