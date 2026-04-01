Зарков в Русе: Атентат срещу парламентаризма!

„Това, което виждаме всеки ден е изключително притеснително. Литър дизел днес струва 1,69 евро и расте всекидневно. Няма място в страната, където да не се е оплакал някой - малък бизнес, потребител или земеделски производител. От БСП поради тази причина свикахме извънредно заседание на Народното събрание, но вместо това се обсъждаха лични имейли. Това е проява на върховно неразбиране и адска безотговорност - атентат срещу самата идея за парламентаризъм.“, заяви пред медиите в Русе председателят на НС на БСП Крум Зарков.

По неговите думи всички държави в Европа предприемат мерки по отношение на кризата - свалят ДДС, отменят акцизи, слагат таван на цените, а Европейската комисия е излязла със становище по тези въпроси. „Единствено ние очакваме с компенсаторни мерки от правителството да преминем през тази криза, която, за съжаление, изглежда, че едва сега започва. Оценката ни за днешния ден е провал на това Народно събрание в основната му задача да реши най-ключовия проблем на българските граждани в момента, а именно - въпроса за цените на горивата, а оттам и всички останали цени.“, категоричен бе социалистът.

Зарков заяви, че партиите, които се кандидатират сега, трябва да стоят зад обещанията и думите си както преди изборите, така и след тях. „Не може да използваме изискването за мнозинство като извинение за бездействие. Всяка партия трябва да внася своите предложения, а останалите да преценяват как да действат и да обясняват постъпките си.“.

