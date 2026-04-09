Едно дете на Боби Михайлов не прости никога!

Докато Ники Михайлов вече е успял да стопи ледовете с биологичната си майка Петя Костова, сестра му Бисера и до днес не е близка с нея, научи Intrigi.bg от близки до семейството.

Темата около първата жена на Боби Михайлов отново изплува след смъртта му, но зад нея стои много по-стара и тежка семейна история.

Преди повече от 30 години волейболистката Петя Костова изоставя мъжа си Борислав и двете си деца – Николай и Бисера, и бяга за Америка с най-добрия приятел на Михайлов. Националният вратар тежко приема предателството.

За попечителството над Ники и Бисера започват трудни съдебни битки, които се отразяват негативно и върху кариерата на Боби. Децата му, които са все още в невръстна възраст, категорично отказват всякаква комуникация с майка си – период, който продължава десетилетия.

Междувременно, през 1998 г. Михайлов сключва брак с гимнастичката Мария Петрова, която Ники и Бисера бързо приемат като собствена майка. От брака им се ражда и третото дете на Боби – Елинор, а брат й и сестра й все още не искат и да чуят за биологичната си майка.

Това после се променя, но без Бисера. Вече на 44 години, омъжена и с две деца, сестрата на Ники Михайлов не може да прости на майка им. Тя тотално я е отрязала от личния си живот и не желае да има нищо общо с нея.

„Дори смъртта на баща й не е в състояние да я помири с Петя. Като майка на две деца, Бисера не може да проумее как жената, която я е родила, е имала сърце да ги изостави с брат й навремето“, разказват близки до Бисера.

Според запознати, Бисера много тежко приемала смъртта на баща си и към момента комуникирала само с брат си Николай, съпругата му и своята полусестра Елинор.

