Зловещо небе над наш известен курорт

На пръв поглед изглеждат почти нереални – като че ли небето се е превърнало в жива, дишаща структура. Точно такъв феномен заснема фотографът Stoyan Chaykov, който споделя впечатляващи кадри с облаци маматус от Южното Черноморие.

Тези облаци не са просто красиви – те са едни от най-редките и визуално драматични атмосферни явления.

Облаците маматус (от лат. mamma – „гърда“) са специфични образувания, които се появяват като „висящи джобове“ или издутини от долната страна на буреносни облаци – най-често кумулонимбуси.

За разлика от повечето облаци, които се формират от възходящи въздушни течения, при маматус имаме низходящо движение на въздуха, което създава тези характерни, заоблени форми.

Защо изглеждат толкова зловещо? Причината е комбинация от няколко фактора: светлина и сянка – ниското слънце подчертава релефа на облаците; плътност на влагата – различните концентрации създават контраст; динамика на атмосферата – турбулентни процеси в буреносната система. Резултатът? Небе, което прилича повече на океан от облаци, отколкото на нещо познато.

Въпреки драматичния си вид, облаците маматус не са директно опасни сами по себе си. Те обаче често са свързани със силни бури, което означава: възможни гръмотевични процеси, силен вятър, интензивни валежи. С други думи – не те са опасността, а това, което ги е създало.

