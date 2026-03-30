Крум Зарков във Враца: Ще изведем БСП до челните позиции!

"В БСП се усеща нова енергия и промяна. Не само вътре в партията, но и у другите, как те гледат на нас. Ако ми се доверите и подкрепите нашата листа, ще изведем БСП до челните позиции.". Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков във Враца.

"В България има една единствена социалистическа партия и страната ни има нужда от нея. Ние няма да оставим своя народ без защита от българските социалисти.", каза още той.

Иван Иванов: Ще се борим за по-добро бъдеще за нас и за децата ни

"Кандидатирам се, защото съм социалист. Не може да има работещи бедни в 21 век. Съгражданите ни да нямат достъп до здравеопазване. Нашите родители да получават унизително ниски пенсии. Аз, като социалист, и човек, който живее тук, не мога да се примиря с това.", заяви водачът на листата на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА във Враца Иван Иванов. Той подчерта, че младите напускат и отиват в по-големите градове. "Заедно с другарите в листата искаме вашето доверие. Да ни подкрепите за едно по-добро бъдеще за нас и за нашите деца.".

Иванов подчерта, че всички в листата са местни хора. "Заедно с тях ще търсим решение на вашите проблеми.", категоричен е кандидатът за народен представител. Той посочи, че БСП предлага няколко неща, които задължително трябва да се направят - правосъдна, здравна, данъчна реформа. "Ние сме гарант за социална справедливост и винаги ще бъдем на страната на хората.", каза още Иван Иванов.

