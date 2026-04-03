Зарков към ромската общност в Сливен: Вашият глас трябва да бъде чут

Силно емоционална и на моменти разгорещена дискусия се проведе по време на срещата на председателя на НС на БСП Крум Зарков с жители на ромския квартал „Комлука“ в Сливен. Десетки въпроси, реплики от място и активното участие на хората превърнаха разговора в открит и напрегнат диалог по реалните проблеми на общността.

„Предлагаме промяна на една система. И вашият глас трябва да бъде чут. На местните избори искаме да се включите не само като слушатели и избиратели, а като наши кандидати. Ангажирайте се на терен, защото иначе всеки път ще бъдете лъгани. Искаме да сте част от самия процес. Вземете нещата в свои ръце.“, призова Зарков.

В хода на срещата гражданите поставиха редица въпроси – за образованието, за липсата на равни възможности, за трудовата миграция, за дискриминацията и за неизпълнените с години обещания. На моменти разговорът прерастваше в остър обмен на мнения, като присъстващите настояваха за конкретни решения, а не за общи политически послания.

„Както се противопоставям да слагат всички роми под един знаменател и да ги сочат с пръст, така се противопоставям аз и моите другари да бъдем поставяни под клеймото „всички политици“, подчерта Крум Зарков. По думите му една от най-големите грешки е говоренето „за ромите“ без разбиране на реалните условия. „Лесно е да се дават съвети, когато не се познава средата, в която хората живеят.“.

Основен акцент в разговора бе неравенството в стартовите възможности. „Всички трябва да имат равен достъп – не е справедливо бъдещето на децата да зависи от това къде са родени или какви възможности имат родителите им.“, посочи Зарков.

Темата за трудовата миграция също предизвика силни реакции. „Много хора работят в чужбина, а децата остават при баби и дядовци. После се казва – контролирайте ги да ходят на училище. Как да стане това?“, отбеляза Зарков и добави: „Ние ще се борим децата ви да не остават без образование.“.

По време на срещата бе повдигнат и въпросът за дискриминацията, който предизвика особено емоционални реакции. В отговор на жител на квартала, който сподели, че „в чужбина е българин, а в България – циганин“, Зарков заяви: „За мен не си.“, подчертавайки, че подобно разделение е недопустимо.

В заключение председателят на БСП призова за активна гражданска позиция и участие в политическия процес: „Ще ви дадат нещо малко тук, нещо малко там – и всеки път ще бъдете лъгани. Затова трябва да се ангажирате и да поемете отговорност.“

По думите му промяната изисква време и последователност: „Няма да стане за три месеца, няма да стане и за една година. Но ако се работи последователно, за пет години може да се направи много.“

Соня Келеведжиева: И в парламента, и извън него, ще бъда до вас

„През годините съм помагала на който с каквото мога и ще продължа да го правя. Ще идвам в квартала и ще продължа да чувам проблемите ви.“, заяви водачът на листата на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Соня Келеведжиева.

Тя подчерта, че няма да дава неизпълними обещания: „Единственото, което мога да обещая, е, че и в парламента, и извън него ще бъда до вас и ще ви помагам.“.

Келеведжиева постави силен акцент върху образованието. „Децата трябва да учат. Ако имате нужда от помощ – потърсете ме. Ако има млади хора, които искат да продължат образованието си, ще им съдействам да учат в университет.“, каза тя. И допълни, че ще помага и на хора, които не са завършили образованието си: „Никога не е късно – дори да имате само основно образование, ще помогнем да продължите.“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com