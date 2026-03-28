Зарков: Ако не направим България справедлива, тя ще остане без хора

„Ако не направим България справедлива, тя не може да има бъдеще. Ще остане територия без хора.". Това заяви председателят на БСП Крум Зарков пред пълна зала в Каварна. Според него липсата на справедливост е най-големият бич за България в двата ѝ аспекта - пълна безнаказаност на престъпността от битовия до политическия характер. „А когато не се краде, капиталистическата система от мафиотизиран тип прави така, че има твърде малко хора, които са много богати и твърде много хора, които са много бедни. Ако това не се промени, няма как да говорим за друга промяна.“, категоричен е той.

По темата за доходите Зарков подчерта, че те ще започнат да растат, когато започне да се прилага колективното трудово договаряне. „То се прилага в цяла Европа, но не и тук. Ще предложим законодателна мярка, с която да насърчим колективното трудово договаряне в онези браншове, където няма такова.", поясни председателят на левицата.

На въпрос какво ще направи, за да върне българите от чужбина, Зарков отговори: „Ще направим така, че българите тук да живеят добре. Така и младите ще останат, а тези, които са заминали, сами ще се върнат.“.

По темата за войната той коментира, че няма лоши и добри войни. „Стигне ли се до война, това е провал за всички участници в нея и трагедия за света“, подчерта Зарков.

На въпрос как БСП ще спечели отново доверието на българите, председателят на левицата каза: „Само, ако им покажем, че е разбрала защо го е загубила. Трябва да се възроди колективният дух на взимане на решения.“.

Сияна Фудулова: Искам да се изправя срещу несправедливостта и ще се боря

„Включвам се в тази кампания, защото искам да се изправя срещу несправедливостта. Несправедливостта в ежедневието, в политиката.". Това заяви водачът на листата на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Сияна Фудулова. Тя подчерта, че ще се бори и срещу забравата на цели региони от предишните управления. „Трябват хора, които да отстояват проблемите на хората, които живеят тук.Трябва кураж, характер и хъс. Аз съм готова да вляза в тази битка и да отстоявам интересите на хората. Винаги съм водила битки БСП да е първа политическа сила и знам, че с Крум Зарков ще успеем. Той е лидерът от новото поколение. Трябва да си дадем шанс да продължим напред заедно.“, призова Фудулова.

По-рано през деня председателят на БСП и кандидати за народни представители се срещнаха и със симпатизанти в Балчик,Тервел и Добрич.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com