Крум Зарков в Карнобат: Време е за реални решения, не за обещания

„Трябва да извадим България от спиралата на безвремие. С голяма гордост поведох листата в Бургас, защото виждам хора, които са готови да ми помогнат.“. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков пред симпатизанти в Карнобат.

Той подчерта, че БСП–Обединена левица е единственото различно на тези избори.

„Ако хората искат промяната, за която всички говорят, няма логика да гласуват за още от същото. Освен в спирала от избори, ще бъдем заключени в същите проблеми – обедняване, обезлюдяване, липса на перспективи, лоша инфраструктура. Политическите партии не се учат от грешките си и като общество настъпваме една и съща мотика.“, коментира председателят на БСП.

Според него не може да се сформира устойчиво и почтено управление, ако в самата кампания не бъде заявено какви са целите и с кого е възможно да бъдат постигнати.

„Аз ще управлявам сам“ са приказки под шипковия храст. Ние ще се опитаме да поправим тази грешка, като внесем в кампанията политическите въпроси за цените, горивата, храните. Само партия с ясна идеологическа визия може да се позиционира, за да реши проблемите радикално, а не чрез кръпки.“, категоричен е Крум Зарков.

Георги Първанов: Трябва да покажем истинското лице на българската левица

„Крум Зарков е моят лидер и дойдох тук да го подкрепя. Аз го разбирам повече от всеки друг.“, заяви президентът Георги Първанов (2002–2012).

„Помня времена, когато бяхме на границата на невъзможното да се преборим, но го постигнахме. Но сега се намираме в наистина трудна ситуация за България и за света. Трябва да покажем истинското лице на българската левица.“.

Според него никой не знае и не може да предположи какво ще се случи с войната.

„На нас ни приляга да прозвучи нашият глас против всяка война. Зарков го каза в Брюксел, в сърцето на Европа.“

Първанов попита и какво ще се случи, ако се съберат да управляват военнолюбците. И допълни: „БСП трябва да има достатъчно гласове, за да им се противопостави.“

Според Николай Тишев, председател на БСП–Бургас, ключов въпрос за левицата, който трябва да бъде поставен в кампанията, е и кой да плаща повече данъци в България – милионерът или този, който е на минимална работна заплата.

„Говорим като процент от приходите. Не може в цяла Западна Европа и в САЩ да има прогресивно подоходно облагане – богатите да плащат повече, а тук не.“. Като втора важна тема Тишев посочи съдебната система.

Крум Зарков и зам.-председателят на левицата Атанас Мерджанов посетиха и община Руен, където се срещнаха с граждани.

