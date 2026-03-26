Зарков: Ще настояваме за сериозни инвестиции в социалното предприемачество

Ще предложим цялостен нов модел за достъпа до здравни и социални услуги в два аспекта - тяхната реорганизация и борба със злоупотреби.". Това заяви председателят на БСП Крум Зарков по време на среща със социални работници и родители на деца с увреждания. Като пример той посочи огромния брой фалшиви ТЕЛК-ове, които отклоняват ресурс, който може да се ползва.

Водачът на листата на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА във Варна д-р Десислав Тасков е на мнение, че трябва да се върне специализираният ТЕЛК, както за социално значимите заболявания, така и за психиатричната експертиза. "Не е хуманно да се утежнява животът на тези, на които им е най-тежко", подчерта той.

Зарков е на мнение, че трябва да се направят сериозни инвестиции в социалното предприемачество за лицата с увреждания, които могат да имат активност. "Те ще се чувстват по-добре, а ние като общество печелим. За тях и техните родители е от ключово значение".

"Ние имаме специален поглед и към социалната сфера, като държавна – социалните работници. Ниско платени работни места, които водят до високо текучество, защото ниската заплата се компенсира с огромен обем работа", заяви Зарков. Той е на мнение, че трябва да се преразгледа цялата сфера и да се финансирана по друг начин, но и да се увеличи контролът върху качеството на работа на социалните работници. "Те заслужават уважение и трябва да бъдат подкрепени със съвсем различно отношение".

По неговите думи погледът, който обществото отправя към хората с увреждания и тези, които се грижат за тях, е изключително важен. "Тази грижа трябва да бъде призната, не само духовно, а и като стаж, работа и материално заплащане. Защото да посветиш живота си на някой друг е занимание, което заслужава не просто уважение, а оценка. Едно общество се мери по това как се грижи за хората в по-слаба позиция. А не според броя на мултимилионерите.", каза още председателят на НС на БСП.

"Едно нещо не съм успявал да разбера, дори и когато сме работили по законите в парламента – как може някой да си представи, че това може да бъде политика финансирана на проектен принцип, т.е. периодично. Хората, които се грижат за лица с увреждания, стават като ловци на фондове. Те са по-добре специализирани от тези, които се занимават с това професионално, защото са принудени да следят всичко.". Според Зарков трябва да има устойчива политика и бюджетно финансиране.

"Необходима е специализирана здравна помощ и обслужване на хора с увреждания. Като лекар съм се сблъскал с подобни случаи и знам колко е трудно.", допълни водачът на листата на БСП във Варна д-р Десислав Тасков.

Той е на мнение, че трябва да се сключи договор със здравни заведения за осигуряване на спешен портал и базисна мединска грижа.

Кандидатите за народни представители се ангажираха веднага след изборите да се започне работа по законите. "Нужно е предложенията да дойдат от хора, които реално са се сблъсквали със ситуацията и проблемите на хората с увреждания.", допълни Зарков.

