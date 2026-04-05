"Трети март": За силна България, достоен живот и национално единство

За силна България, достоен живот и национално единство се обяви КП „Трети март", която участва на изборите с бюлетина №16.

Ние не сме просто политическа сила, ние сме общност от свободни българи, решени да защитят суверенитета, традициите и бъдещето на децата ни. Време е за нов морален подем и държава, която работи за хората! - заяви лидерът на коалицията Тихомир Атанасов. Ето какво още обяви КП "Трети март".

НАШИТЕ КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ:

СУВЕРЕНИТЕТ И МИР: България на първо място! Вземане на решения спрямо националния интерес, без външен диктат. Мир и сигурност за всяко българско семейство.

СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ: Овладяване на цените на храните, енергията и горивата. Ускорен темп на растеж на заплати, пенсии и социални помощи.

СЕМЕЙСТВО И ТРАДИЦИИ: Защита на християнските ценности и традиционния брак. Национална демографска програма за реална подкрепа на младите семейства.

ОБРАЗОВАНИЕ И ДУХОВНОСТ: Възраждане на българските традиции в училище. Образование, което изгражда мислещи личности и родолюбци.

РЕД И СИГУРНОСТ: Безкомпромисна борба с корупцията. Ефективни мерки срещу домашното насилие и войната по пътищата.

СТРУКТУРНА РЕФОРМА: Трансформация на финансовата система за повишаване на покупателната способност на всеки гражданин.

„Силни сме, защото сме заедно!“

На 3-ти март България възкръсна за свобода. Днес е наш ред да я защитим с воля и дела.

Гласувайте за достойнството на България с номер 16!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

