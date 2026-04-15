"Трети март": Промяна в икономиката - производствени мускули, а не търговска сланина!

Нужна е промяна в икономиката на България - производствени мускули, а не търговска сланина. Това заяви в предизборното студио на "Стандарт" Галин Кърцов, водач на листите на "Трети март" във Видин и 23-и МИР София. За да върви напред тази държава, трябва да има производство, а в момента ние правим обратното - трупаме търговска сланина. Производствените мускули се стопиха, няма ги. Имахме навремето над 3000 фабрики и заводи, в момента нищо не е останало от това, заяви Кърцов, който е икономист, дългогодишен банкер и експерт по национална сигурност и антитерориъм.

"Трети март" иска връщане на българския лев, но като криптовалута със златно покритие. Миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че създава криптовалута, която ще обслужва много широк кръг от фирми. Щом Тръмп е решил, че може да има криптовалута, която да не конкурира долара, защо ние да нямаме? Но само златото не е достатъчно, за да покрие една валута - трябва да има производство, каза Кърцов.

Коалиция "Трети март" има много широка програма за защита на историята и културното наследство на страната ни. Културното наследство не е музейна рядкост, а източник на енергия за развитие, заяви Кърцов.

"Трети март" се обяви за нов морален подем на страната. Това означава, че стъпвайки на една много солидна историческа база, която имаме, ние можем да се развиваме. Част от този морален подем е да не позволяваме историята ни да бъде опорочава, каза още кандидатът за народен представител. И обясни: "За голямо съжаление имаме университетски преподаватели, които твърдят, че не е имало Баташко клане".

Ние правим разлика между ценности и добродетели. Ценност може да бъде един артефакт. А добродетелите са моралните ценности. На първо място сред добродетелите поставяме семейството - традиционното българско семейство, каза Кърцов. Посланието на коалицията към избирателите е: Единение!

