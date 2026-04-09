Силистра прие щафетата на "Трети март: Обединение около Дунав и заявка за нов политически ред!

С мащабно събитие в крайдунавския град, коалиция „Трети март“продължи своята предизборна кампания в региона. Конферентната зала на хотел „Данубе“ се оказа тясна за десетките граждани, дошли да чуят визията на формацията за бъдещето на Силистра и страната, превръщайки срещата в ясна заявка за сериозно присъствие в Североизточна България.

​Символика и присъствие

​Още от входа на събитието, насрочено за 17:00 часа на 9 април, атмосферата бе пропита от патриотизъм и символика. Трите цвята на националното знаме и акцентът върху българските традиции посрещаха присъстващите, подчертавайки основния слоган на коалицията: „Силни сме, защото сме заедно“. Организаторите отчетоха високия интерес като доказателство за назрялата нужда от политическа алтернатива, която да излезе извън рамките на досегашното статукво.

​Регионални приоритети и национална визия

​В центъра на дискусията бяха поставени специфичните проблеми на Силистра и областта. Местните представители на коалицията очертаха ясен план за действие, включващ:

​Транспортна свързаност: Рестарт на проектите за ключова инфраструктура, която да изведе Силистра от транспортната изолация.

​Икономическо възраждане: Стимулиране на инвестициите в региона, базирани на неговия уникален географски и земеделски потенциал.

​Демографско укрепване: Конкретни социални мерки за задържане на младите хора в крайграничния регион.

Диалог лице в лице

​Лидерът на коалицията, Тихомир Атанасов, подчерта, че Силистра не е периферия, а стратегическа порта на България към Европа. В рамките на открит диалог той отговори на остри въпроси, засягащи както ниското доверие в държавните институции, така и липсата на реална децентрализация.



​Наблюдатели подчертават, че изборът на формат – директен разговор в непринудена обстановка – е стратегически ход за печелене на доверието на разочарования избирател. „Гласът на хората тук се чува, а не просто се отчита като статистика“, коментираха присъстващи след края на официалната част.

​Събитието в хотел „Данубе“ затвърди позицията на Коалиция „Трети март“ като проект, който залага на националното единство и социалната справедливост. Силният старт в Силистра е ясен сигнал, че коалицията ще разчита на директен контакт и реални решения, за да се превърне в основен фактор в предстоящия вот.

​Купуването и продаването на гласове е престъпление!



