"Трети март" предлага помощ на кабинета за "Лукойл"

"Лукойл Нефтохим Бургас" е изправен пред сериозно предизвикателство. Наличностите на суров петрол са за едва 45 дни. Назначаването на особен управител, без ясен план за развитие, усложнява ситуацията. Това заяви Тихомир Атанасов, дългогодишен консултант на "Лукойл", участвал в нововъведение за преработка на петрол и петролни продукти, което повишава годишната печалба на рафинерията с над 10-15% и представляващ Коалиция "Трети март".

Според него изникват много въпроси, свързани с рафинерията. Изборният ден е 19 април, а дерогацията изтича на 28 април. Не е възможно технически за 8 дни да има нов кабинет, който да реши спешно проблема, посочи Атанасов.

И заяви: "Ние от Коалиция "Трети март" изразяваме готовността си да съдействаме на служебния кабинет в посока преговори за удължаване на дерогацията и регулярни доставки на петрол. Липсата на петрол и настоящият военен конфликт ще повлияят на пазара у нас. Очаква се драстичен скок на горивата, а от там и на всички стоки, включително и от първа необходимост".

"Основните проблеми са: Кой ще плаща седмично по 250 000 000 долара за доставките на петрол? Месечната сума е близо 1 милиард долара или обърнато в лева близо 2 милиарда месечно, умножено по 12 месеца получаваме 24 милиарда годишно. Изчислете сами какъв процент е това от Бюджет 2026. Друг въпрос е кой ще управлява продажбите на горива, след като в момента "Лукойл" е с наличност на бензин и дизел за близо 2 млрд. долара? Подчертавам - собственост на "Лукойл"! Защо ще ни го предоставят, след като голяма част дори не е в България? Следващият въпрос е: С какъв петрол смята особеният управител да работи?", пита Тихомир Атанасов.



Той уточни, че каталитичният крекинг (процес на разлагане на големи, сложни молекули - обикновено въглеводороди от нефт, на по-прости молекули, което се получава при висока температура от около 800 градуса и при наличието на катализатор) е настроен да работи към момента на 60-70% с петрол марка "Уралс" или петрол със сходни характеристики. Една пренастройка би коствала 6-месечен период.



"Инсталацията не може да бъде спряна за ден или два. Изисква се разтоварване на дебита в продължение на три месеца и още толкова, за да заработи на пълен дебит, т.е. г-н Спецов как смята да преодолее шест месеца период без производство? Ако очакванията му са след месец април да сме отново под санкции, дали не е време за пренастройка на крекинга, изискващ шестте месеца, които споменах?", каза още Атанасов.

Припомняме, че България официално получи 6 месеца отсрочка от САЩ за санкциите срещу „Лукойл“, за да продължи работа рафинерията на компанията в Бургас. Зелена светлина дойде и от Великобритания. Срокът на дерогацията, която страната ни получи от САЩ, е до 29 април 2026 г.



Правителството назначи за особен управител на "Лукойл" в България Румен Спецов. Според приетите законови текстове с избора на особен управител Спецов поема и четирите дружества в България. От своя страна бившият президент Румен Радев обяви назначаването на особения търговски управител на "Лукойл" като "незаконен".

