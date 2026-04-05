Явор Гечев с 5 мерки за защита на родните храни

Хранителният суверенитет на страната ни е основен приоритет на "Прогресивна България". Това каза в ефира на бТВ бившият земеделски министър Явор Гечев, водач на листата на "Прогресивна България" в Кюстендил.

„Хранителен суверенитет означава, че държавата трябва да може да се изхранва, да разчита на собствената си сигурност, на собствените си продукти и на собствените си фермери“, обясни Гечев.

Гечев разкритикува липсата на адекватна подкрепа от страна на държавата за земеделието.

„Подпомагането, което би трябвало да се направи още сега, е доста неадекватно. По-скоро то липсва“, смята кандидат-депутатът на „Прогресивна България“.

Сред предложенията му за мерки са: компенсации за транспорт и производство, контрол върху ценообразуването по цялата хранителна верига, регистри и системи за проследимост и ограничаване на прекомерните надценки.

Гечев беше категоричен, че „Прогресивна България“ не обсъжда никакви коалиции преди изборите.

Той отправи предупреждение към избирателите: „Всеки лев, който им е даден за купен глас, взима стотици хиляди от самите тях. Купеният вот е зараза, с която нашето общество трябва да се пребори“.

