Цветница е! 3 забрани и какво да направим, за да ни върви

Цветница е празник, който носи светлина още от прага на утрото. Той идва винаги в неделята преди Великден и е посветен на тържественото влизане на Христос в Йерусалим. Според Евангелието хората го посрещат с палмови клонки, постилат ги по пътя му и го приветстват като цар. В България палмите се превръщат във върбови клонки – символ на пролетта, на възраждането, на победата на живота над зимата. Така християнската история се вплита в древни езически пластове, в които природата е първият храм, а разцъфването – първото чудо.

Традициите, които събуждат дома и душата

Цветница е ден на върбата – дървото, което според народните вярвания пази от зло, лекува, пречиства и носи здраве. Затова и върбовите венчета, осветени в църквата, се поставят на входната врата, на иконата, на плевнята, на кошарата, на дърветата в двора. Вярва се, че те пазят дома през цялата година. Жените сплитат венчета за децата, за животните, за нивите – защото Цветница е ден, в който благословията трябва да стигне до всичко живо.

В някои райони момите хвърлят венчетата си в реката. Чиято върба тръгне първа, тя ще се омъжи най-скоро. Това е един от най-красивите момински ритуали – тихо съревнование, в което водата решава съдбата.

Цветница е и денят на големите пролетни хора. Площадите на селата някога се изпълвали с музика, а хорото било не просто веселие, а знак за общност, за сила, за ново начало.

Народните вярвания – когато природата говори

В българската традиция Цветница е ден, в който границата между човека и природата е най-тънка. Вярва се, че който се закичи с върба, ще бъде здрав през цялата година. Който посади цвете, ще му върви. Който се измие със „светена вода“ от върбовите клонки, ще се пречисти от болести и лош късмет.

Старите хора казват, че на Цветница природата „отваря очи“. Затова е важно човек да бъде добър, спокоен, чист в мислите си – защото каквото пожелае в този ден, се връща многократно.

Какво трябва да направи всеки на Цветница

Това е ден за храм, за светлина, за тишина и за цветя. Хората отиват на литургия, вземат върбови клонки, прекръстват се и благодарят. Добре е да се подари цвете – живо, истинско, с корен или с аромат. Да се посети близък човек, да се направи добро дело, да се прости. Цветница е ден, в който се започва нещо ново – малко или голямо, но с чисто сърце.

Вярва се, че е благословено да се засади дръвче, да се подреди домът, да се отвори прозорецът към пролетта. Това е ден на движение, на светлина, на обновление.

Строгите забрани, които традицията пази

На Цветница не се работи тежка физическа работа. Не се копае, не се сади, не се шие, не се пере. Смята се, че трудът в този ден „вързва ръцете“ за цялата година. Не се късат цветя без нужда – природата е свещена и трябва да бъде уважена. Скандалите и препирните за строго забранени, не се повишава тон, не се изричат лоши думи. Има още три строги забрани:

Не сваляйте старите върбови венчета от вратата и иконата, докато не донесете новите, осветени в църквата от свещеник. Старите хвърлете в течаща вода - най-добре в река

Не забучвайте никога нож в хляба. Това предвещава бедни години не само за вас, но и за всички членове на семейството ви.

Не яжте първото парче от задължителната питка на Цветница без да е поръсено със сол, само така ще запазите щастието в семейството.

Кой празнува имен ден

Цветница е празникът на всички, които носят имена на цветя, растения, дървета и пролетни символи. Това е денят на Аглика, Биляна, Беляна, Вероника, Виолета, Върба, Върбан, Върбинка, Венета, Венцислав, Ванеса; Гергин, Гергина, Горица, Гроздан, Грозданка; Далия, Дафина, Дафинка, Делия, Дилян, Диляна, Делян, Деляна, Динка, Детелин, Детелина; Елица, Ела, Евелина; Жасмина, Жасмин; Здравко, Здравка, Зюмбюл, Зюмбюлка; Ива, Иглика; Калина, Калин, Калинка, Карамфилка, Карамфил, Карамфила, Китка, Камелия, Кестен, Кала; Латин, Латинка, Лили, Лила, Лилия, Лиляна, Люляна, Лора, Магнолия, Маргарит, Маргарита, Маргаритка, Малина, Малин; Нева, Невен, Невян, Невена, Незабравка, Нана; Орхидея, Петуния, Паулина; Ралица, Ренета, Роза, Розалина, Роксана, Росен, Росица; Ружа, Смилян, Смиляна, Сияна; Теменуга, Теменужка, Трендафил, Трендафила, Трендафилка; Фидан, Фиданка; Цвета, Цветан, Цветана, Цветанка, Цветелин, Цветелина, Цветомир, Цветомира, Цветослав, Цветослава, Цвятко, Цвятка, Цветин, Цветина; Хризантема, Явор, Явора, Ягода, Ясен, Ясена, Ясенка, Ясмин, Ясмина и всички, чиито имена носят аромат, цвят и живот.

Денят, в който светът разцъфтява

Цветница е празник, който не просто отбелязваме – той ни променя. Той ни връща към корена, към земята, към вярата, към онова тихо усещане, че светът е добър, когато ние сме добри. Това е денят, в който природата благославя човека, а човекът благославя природата. Денят, в който всичко разцъфтява – и дърветата, и душите.

