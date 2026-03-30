Икономическата политика не е сбор от отделни решения, а последователна система

Костадин Костадинов: Без икономическа независимост няма политически суверенитет
30 мар 26 | 16:42
Мира Иванова

Историята показва, че няма вечни съюзи и вечни икономически  модели. Има вечни национални интереси. Задачата на държавата  е да изгради икономика, която осигурява добре платени работни  места и автономен затворен цикъл на производство в страната  на ключови потребителски и индустриални стоки, включително за отбрана, лекарства, химикали, торове, храни и др. Само така  ще се осигури суверенитет и устойчивост срещу външни шокове и  привнесени отвън кризи. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в специална своя позиция.

Ето какво още се казва в нея:

Основна цел на икономическата политика на “Възраждане” е изграждането на  устойчива, с разнообразие и национално ориентирана икономика, която гарантира икономическата независимост, политическия  суверенитет и дългосрочното благоденствие на Република България. Изграждане на партньорства и създаване за добри условия за инвестиции, икономическо сътрудничество с развитите държави и на Изток и на Запад.

Промишлеността като основа на икономическия суверенитет - Изграждането на икономика с разнообразие е невъзможно без  силна индустриална база. Промишлеността осигурява добавена стойност, заетост и технологична самостоятелност и затова е  ключов елемент на икономическия суверенитет. Ресурсите ни концентрирани ефективно, а образованието и  науката ориентирани към реалните нужди на икономиката. Държавата ще насърчава развитието на високотехнологични и  специализирани производства с висока добавена стойност, ще  подпомага българските предприемачи и ще работи за възстановяване на загубени производствени капацитети и пазари. Индустрията е не само икономически, но и стратегически въпрос.

Разнообразие при производството и подкрепа за малкия и  средния бизнес

Силната индустрия се допълва от жизнен малък и среден бизнес. Именно той осигурява икономическо разнообразие, регионално развитие и устойчивост срещу външни сътресения.

Поради това държавната политика ще бъде насочена към защита на конкуренцията, улесняване на достъпа до финансиране,  намаляване на административната тежест и подкрепа за износ но ориентирани предприятия. Особено внимание ще се отделя на  развитието на регионалната икономика и намаляването на териториалните дисбаланси.

 Конкретни мерки за прилагане на икономическата политика

●       Изграждане на реално действаща конкурентна среда  чрез значително подобряване на законодателството за защита на  конкуренцията и ефективен контрол върху пазарните злоупотреби.

●       Гарантиране на ефективна съдебна защита на предприемачите  чрез ускорени процедури и специализация на съдебните състави по икономически дела.

●       Организиране на национални програми за подготовка на мениджъри и предприемачи, насочена към малкия и средния бизнес, с цел повишаване на управленския и иновационния капацитет.

●       Осигуряване на свободен и безплатен достъп до пазарна информация, необходима за вземане на информирани икономически решения от стартиращи и развиващи се предприятия.

●       Активно участие на държавата в кредитирането на малкия и  средния бизнес чрез гаранционни схеми и специализирани финансови програми за млади предприемачи, семеен и начален бизнес.

●       Европейските средства ще бъдат използвани като допълващ инструмент, а не като заместител на националната политика. Създаване на прозрачна и работеща система за тяхното използване, насочена към повишаване на конкурентоспособността  и производителността.

●       Стимулиране на производството за износ чрез икономически  и организационни механизми и чрез активна търговска дипломация, ориентирана към разширяване на пазарите извън един регион.

●       Приемане на ново законодателство за ускоряване на процедурите по несъстоятелност и фалит с цел защита на добросъвестните участници и по-бързо възстановяване на икономическия ресурс.

●       Паралелно с насърчаването на продуктивните дейности държавата ще ограничи непроизводителните и социално вредни практики, включително хазартната зависимост и злоупотребите на  фирмите за бързи кредити, чрез строга регулация и ефективен  контрол.

●       Защитата на потребителите ще се засили чрез работещи колективни искове и реални санкции срещу нелоялни търговски практики. Държавата ще използва пълноценно географското положение  на България чрез развитие на пристанищната, железопътната и  логистичната инфраструктура.

Още по тема Костадин Костадинов
Още от Избори 2026
