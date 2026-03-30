Костадин Костадинов: Без икономическа независимост няма политически суверенитет

Историята показва, че няма вечни съюзи и вечни икономически модели. Има вечни национални интереси. Задачата на държавата е да изгради икономика, която осигурява добре платени работни места и автономен затворен цикъл на производство в страната на ключови потребителски и индустриални стоки, включително за отбрана, лекарства, химикали, торове, храни и др. Само така ще се осигури суверенитет и устойчивост срещу външни шокове и привнесени отвън кризи. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в специална своя позиция.

Ето какво още се казва в нея:

Основна цел на икономическата политика на “Възраждане” е изграждането на устойчива, с разнообразие и национално ориентирана икономика, която гарантира икономическата независимост, политическия суверенитет и дългосрочното благоденствие на Република България. Изграждане на партньорства и създаване за добри условия за инвестиции, икономическо сътрудничество с развитите държави и на Изток и на Запад.

Промишлеността като основа на икономическия суверенитет - Изграждането на икономика с разнообразие е невъзможно без силна индустриална база. Промишлеността осигурява добавена стойност, заетост и технологична самостоятелност и затова е ключов елемент на икономическия суверенитет. Ресурсите ни концентрирани ефективно, а образованието и науката ориентирани към реалните нужди на икономиката. Държавата ще насърчава развитието на високотехнологични и специализирани производства с висока добавена стойност, ще подпомага българските предприемачи и ще работи за възстановяване на загубени производствени капацитети и пазари. Индустрията е не само икономически, но и стратегически въпрос.

Разнообразие при производството и подкрепа за малкия и средния бизнес

Силната индустрия се допълва от жизнен малък и среден бизнес. Именно той осигурява икономическо разнообразие, регионално развитие и устойчивост срещу външни сътресения.

Поради това държавната политика ще бъде насочена към защита на конкуренцията, улесняване на достъпа до финансиране, намаляване на административната тежест и подкрепа за износ но ориентирани предприятия. Особено внимание ще се отделя на развитието на регионалната икономика и намаляването на териториалните дисбаланси.

Конкретни мерки за прилагане на икономическата политика

● Изграждане на реално действаща конкурентна среда чрез значително подобряване на законодателството за защита на конкуренцията и ефективен контрол върху пазарните злоупотреби.

● Гарантиране на ефективна съдебна защита на предприемачите чрез ускорени процедури и специализация на съдебните състави по икономически дела.

● Организиране на национални програми за подготовка на мениджъри и предприемачи, насочена към малкия и средния бизнес, с цел повишаване на управленския и иновационния капацитет.

● Осигуряване на свободен и безплатен достъп до пазарна информация, необходима за вземане на информирани икономически решения от стартиращи и развиващи се предприятия.

● Активно участие на държавата в кредитирането на малкия и средния бизнес чрез гаранционни схеми и специализирани финансови програми за млади предприемачи, семеен и начален бизнес.

● Европейските средства ще бъдат използвани като допълващ инструмент, а не като заместител на националната политика. Създаване на прозрачна и работеща система за тяхното използване, насочена към повишаване на конкурентоспособността и производителността.

● Стимулиране на производството за износ чрез икономически и организационни механизми и чрез активна търговска дипломация, ориентирана към разширяване на пазарите извън един регион.

● Приемане на ново законодателство за ускоряване на процедурите по несъстоятелност и фалит с цел защита на добросъвестните участници и по-бързо възстановяване на икономическия ресурс.

● Паралелно с насърчаването на продуктивните дейности държавата ще ограничи непроизводителните и социално вредни практики, включително хазартната зависимост и злоупотребите на фирмите за бързи кредити, чрез строга регулация и ефективен контрол.

● Защитата на потребителите ще се засили чрез работещи колективни искове и реални санкции срещу нелоялни търговски практики. Държавата ще използва пълноценно географското положение на България чрез развитие на пристанищната, железопътната и логистичната инфраструктура.

