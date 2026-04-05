Спешно заседание на световните петролни гиганти. Решението

Страните от ОПЕК+ днес се събраха на извънредно заседание, съобщи Ротерс.

Осем ключови държави от алианса, включително Саудитска Арабия, Русия, ОАЕ, Кувейт, Ирак, Казахстан, Алжир и Оман взеха решение да увеличат квотите за добив на петрол с 206 000 барела на денонощие за месец май.

Решението се определя от анализаторите като до голяма степен като символично, тъй като реалното производство и доставките остават силно ограничени поради продължаващия военен конфликт в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.

Според тях петролната група демонстрира намерение за постепенно възстановяване на пазарните нива и стабилизиране на цените, които достигнаха близо $120 за барел.

Въпреки това обаче договореното увеличение на квотите, много от държавите в Персийския залив в момента в момента нямат физическа възможност да изнасят по-големи количества заради затворените транспортни маршрути и щети по енергийната инфраструктура.

Преобладаващото мнение на пазарните анализатори е, че това ще има минимален или дори нулев ефект върху понижаването на цените в краткосрочен план.

Експерти от JPMorgan предупреждават, че ако блокирането на Ормузкия проток продължи до средата на май, цените могат да скочат над $150 за барел.

Goldman Sachs не изключва скок до нива, близки до историческия рекорд от 2008 г. (~$147).

Според тях увеличението от 206 000 барела на денонощие представлява едва 0.2% от глобалното предлагане и под 2% от обемите, изгубени заради затварянето на Ормуз.

Военният конфликт е извадил от пазара между 12 и 15 милиона барела на денонощие, което е около 10–15% от световното предлагане и прави увеличението на ОПЕК+ на практика незначително.

В момента пазарите реагират повече на ескалацията на напрежението, отколкото на административните решения на ОПЕК+, смятат анализаторите.

Според тях днешното решение е по-скоро политически сигнал, че организацията е готова да действа, когато ситуацията се нормализира, но в момента пазарът остава доминиран от недостиг.

