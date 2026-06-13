Петролният пазар трепери между надежда за мир и страх от нов шок
Брент се върна над 104 долара, но седмичните загуби показват колко крехки остават очакванията за деескалация
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Брент се върна над 104 долара, но седмичните загуби показват колко крехки остават очакванията за деескалация
Цените падат в Азия, но рискът от нов скок остава заради Ормузкия проток и напрежението в региона
Ключови производители обсъждат квоти при риск за добива и блокиран Ормузки проток
Разривът идва при напрежение в Ормузкия проток и поставя под въпрос контрола върху цените
Прогнозата на експертите от Голдмън Сакс и Джей Пи Морган
Групата ще проведе следващата си среща на 7 септември
Форматът "ОПЕК+" включва Москва и нейни съюзници
Повишението се дължи на решението на министрите от ОПЕК+ от 6 юни да подкрепят най-мащабното в историята свиване на добива
Засега петролните фючърси продължават да поскъпват за четвърта поредна сесия на търговия