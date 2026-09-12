България се прицелва в големия частен капитал за ключови проекти
Ново координационно звено ще ускорява разрешителните, а публично-частните партньорства трябва да отворят пътя към мащабни инвестиции
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Ново координационно звено ще ускорява разрешителните, а публично-частните партньорства трябва да отворят пътя към мащабни инвестиции
Прогнозата на експертите от Голдмън Сакс и Джей Пи Морган
Никога досега американска компания не е броила толкова голяма сума