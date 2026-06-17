България се прицелва в големия частен капитал за ключови проекти

България има потенциала да привлече значителен частен капитал за стратегически проекти в енергетиката, индустрията и новите технологии, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Пред представители на Джей Пи Морган той представи пакет от реформи, с които държавата се опитва да съкрати административния път на инвеститорите и да ускори реализацията на големите проекти. Основната промяна е концентрирането на всички инвестиционни структури под управлението на икономическото министерство.

Срещата е част от усилията България да се включи в международното финансиране на проекти, свързани със сигурността, енергийната независимост и устойчивите вериги на доставки.

Инвестиционните структури се събират под един покрив

Пулев обяви, че агенциите, дирекциите и административните звена, които досега са работили разпокъсано, вече ще бъдат обединени под общо управление в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. По думите му реформата е приключила само за един месец и е получила бърза подкрепа от парламента.

Следващата стъпка е създаването на централно координационно звено към Министерския съвет. То трябва да следи стратегическите инвестиционни проекти, да координира действията между институциите и да бъде единна точка за контакт по разрешителните и останалите административни процедури.

Целта е инвеститорът да не бъде принуждаван да преминава през множество ведомства, всяко със собствен график и изисквания. Именно бавните процедури и липсата на обща институционална отговорност от години са сред основните пречки пред реализацията на големи проекти у нас.

Частният капитал влиза в енергетиката и инфраструктурата

Сред представените пред Джей Пи Морган приоритети са модернизацията на електроенергийните мрежи, трансграничната свързаност, ядрената енергетика, газовите мощности и системите за съхранение на енергия. Правителството подготвя и законодателна реформа на публично-частните партньорства, чрез която държавата ще търси стратегически инвеститори за мащабни инфраструктурни обекти.

Пулев постави специален акцент върху потенциала на помпено-акумулиращите водноелектрически централи. България разполага с една действаща система, а плановете включват още три проекта, всеки със заложена мощност от близо 1 гигават. Подобни съоръжения могат да съхраняват електроенергия и да балансират мрежата при нарастващото производство от слънчеви и вятърни централи.

Инициативата за сигурност и устойчивост на Джей Пи Морган беше разширена към Европа през април 2026 г. Тя е част от десетгодишен глобален план за финансиране и инвестиции на стойност 1,5 трлн. долара в сектори като енергийна независимост, модерно производство, отбрана, критични доставки и стратегически технологии.

Държавата обещава поле за стартиращи компании

Икономическото министерство ще развива и система за рисков капитал и подкрепа на стартиращи предприятия. Предвижда се компаниите да получават достъп до експериментална среда, в която да тестват своите продукти и услуги чрез държавни агенции и предприятия в земеделието, индустрията и отбраната.

Успешните разработки могат да стигат до директни договори и допълнителна държавна подкрепа. Пулев очерта и идея за нова индустриална зона край София, насочена към високотехнологични производства и иновативни компании.

Част от проектите могат да бъдат реализирани чрез съвместни дружества с държавно участие в съотношение 50:50. Моделът ще се прилага според степента на технологичния трансфер и може да създаде възможност за индиректна държавна гаранция при финансирането.

Инвестиционният поток расте, но качеството остава решаващо

Предварителните данни на Българската народна банка показват, че преките чуждестранни инвестиции в страната са достигнали 1,9 млрд. евро през първите три месеца на 2026 г. спрямо 411,4 млн. евро за същия период на предходната година. Значителна част от ръста обаче идва от реинвестирана печалба и дългови инструменти между свързани предприятия, което означава, че страната продължава да се нуждае от нови производствени проекти и свеж капитал.

Планът на правителството е амбициозен, но истинският тест няма да бъде броят на проведените срещи, а броят на реално започналите проекти. Международният капитал търси бързи процедури, предвидими правила и защита на инвестициите, а не само държавни презентации. Ако новото координационно звено действително съкрати административните срокове, България може да превърне стратегическото си положение в икономическо предимство. Ако реформата остане единствено организационна, големият капитал отново ще потърси по-подготвен пазар.

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