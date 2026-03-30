Костадинов отговори остро на Лора Крумова. Скандалът расте

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отговори остро на Лора Крумова, която си позволи вчера да го нападне в ефира на Нова тв. Скандалът между двамата избухна миналата неделя, когато Крумова обяви в студиото си, че граф Игнатиев има пръст в обесването на Васил Левски. Костадинов се възмути и заяви, че това е подмяна на историята. Вчера журналистката му отвърна задочно: „На учителя - етнограф, който крещеше, че е историк и беше мой събеседник миналата седмица също ще отговоря в контекста - Спасибо, начинается передача. (Благодаря, започва предаването - бел. ред)“

Лъжата винаги трябва да бъде оборвана, заяви днес във Фейсбук Костадинов. И даде урок по история на Лора Крумова.

Ето какво написа лидерът на "Възраждане":

Вчера ефирът на Нова тв пак стана място за хвърляне на кал и мръсотия върху българската национална история от страна на Лора Крумова. Всички споменати лъжи вече ги оборих не само аз, но и най-авторитетните български историци.

Една лъжа обаче беше спомената снощи за първи път - как Русия не искала да създава голяма славянска държава на Балканите. Каква е истината обаче?

Тъй като Русия не е подготвена да води война срещу Турция, след провала на Цариградската конференция през 1876 г. тя почва преговори с други европейски държави за осигуряване на своя тил по време на бъдещата война. Причината - само 20 години по-рано Англия, Франция и Сардиния (бъдищата Италия) нападат Русия, за да защитят Турция, и Русия губи войната. За да не се повтори това, руският цар търси гаранции от Австрия и Англия. И двете империи се съгласяват да не нападат Русия, ако тя започне война с Турция, но поставят изрично условие - РУСИЯ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДА НЕ СЪЗДАВА ГОЛЯМА СЛАВЯНСКА ДЪРЖАВА НА БАЛКАНИТЕ! Цар Александър II има два избора - или да откаже и да рискува втора Кримска война и нов разгром, или да приеме и да стори максималното за освобождението на българите. Той избира втория вариант.

Снощи Лора Крумова каза, че Русия е искала да ни ореже като държава предварително, докато всъщност това е условие на Австрия и Англия. Излезе, че виновна за разпокъсването на нашата земя е освободителката ни, а защитниците на Турция, изнудили Русия, дори не бяха споменати. Ето ви пореден пример за това как се лъже, фалшифицира и пренаписва историята, при това от национален ефир.

---

А сега малко заключение в стил Лора Шнурова:

ФАКТ: Лора Крумова лъже.

КОНТЕКСТ: Лора Крумова получава финансиране от чужди фондации, специализирали се в подмяната и фалшифицирането на българската история.

