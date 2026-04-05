"Възраждане" с ключов ход за културното наследство. Повече пари за разкопки

Мащабна програма за развитие на културното и културно-историческото наследство на България обяви "Възраждане". Тя е част от програма "България 1400", с която партията на Костадин Костадинов излиза на изборите.

Ето какво пише в културната програма на "Възраждане":

България е европейската страна, след Италия и Гърция, с най-богато древно и антично наследство. Земята на България е земята на тракийската култура – една от трите култури, наред с древногръцката и римската, които са в основата на модерната западна цивилизация. За разлика от Гърция и Италия, които показват активно и много печелившо своето наследство, ние скромно и от време на време демонстрираме богатствата на историята на нашите земи. Българската културна традиция е древна, но и много жизнена. Уникалният ни фолклор (музикален, песенен, танцов), националната ни архитектура, културните ни традиции в изобразителното изкуство, литературата, театъра, операта, музиката, танца и киното от последните два века са благодатна почва за ново българско културно възраждане в Обединена Европа.

България има уникална традиция за довеждане на културата до отделния човек – това са читалищата. Чрез тях във времето се е създавала пряка връзка на националната и световната култура с хората. През периода на социализма държавата чрез културата основно въздействаше върху съзнанието на нацията. В културата се инвестираше извънредно много и следва да се признае, че освен политическото въздействие върху съзнанието на хората, имаше и значителни постижения – основно в опазването и развитието на фолклора, възстановяването и поддържането на архитектурното наследство, киното, живописта и скулптурата.

Що се отнася до сферата на науката, нещата там не изглеждат по-добре. В последните 20 години България загуби голяма част от даровитите си учени. Това бе причинено от два основни фактора – рязкото намаляване на финансирането на науката и отварянето на възможността за работа извън страната, основно в държавите от Европейския съюз. Нашите учени са привлечени в чужбина не само и не толкова от значително по-доброто заплащане и стандарт на живот, а по-скоро от възможността да работят и да градят своята научна кариера в несравнимо по-добри условия, с по-добра техника и оборудване и в качествени научни екипи. Това превърна България в един от сериозните донори на подготвени и обучени научни кадри за Западна Европа и Америка.

В сферата на културата и науката “Възраждане” предлага:

● Завръщане на държавата в сферата на културата на масово равнище (квартал, село, малък град) чрез нови и справедливи правила за субсидиране на народните читалища.

● Значително увеличаване на държавните средства за археология, за възстановяване и поддържане на исторически и културни паметници.

● Определяне на национални обекти в археологическите проучвания и програмно финансиране на тези обекти за три години, а не за една.

● Спиране на държавното субсидиране на чуждестранни проекти в кинопроизводството. Финансова подкрепа само за филми с висока художествена стойност, които представят българската история и култура в дух на национална гордост и утвърждават националната ни идентичност.

● Българските културни дейци да бъдат стимулирани да работят в сферата на националното, за да можем отново да се радваме на световноизвестни и признати автори като Ботев, Вазов, Яворов, Траянов, Дончев и други. Половината от излъчената музика в обществените и частните радиа и телевизии да бъде на български език и с български автори.

● Създаване на данъчни облекчения за фирми, инвестиращи в наука и развойна дейност.

● Създаване на програма за приоритетни за България науки, обвързана с програмата за икономическо развитие, които да получат предимствено финансиране.

