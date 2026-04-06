Радев с решителен ход за новата партия. Голямата цел

Румен Радев прави партия "Прогресивна България". Инициативният комитет за създаването й разпространи днес Учредителната декларация на новата формация.

На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за политическите партии Инициативен комитет прие Учредителна декларация за създаването на политическа партия „Прогресивна България“, съобщиха от екипа на Радев.

С декларацията Инициативният комитет се обръща към всички съмишленици с призив да подкрепят процеса по учредяване на политическа партия ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ в съответствие с изискванията на Закона.

Всеки гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от Инициативния комитет на заседанието, се казва още в официалното съобщение.

Ето пълния текст на Учредителната декларация:

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕТО

НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ

България: национални кризи в разгара на глобална трансформация

В българското общество протичат разрушителни процеси, които ерозират институциите, етичния фундамент и дори духовното единство на народа ни. Поставят под въпрос бъдещето ни като свободна и суверенна европейска демокрация.

Корупцията руши принципите на пазарната икономика в интерес на малцината привилегировани, задушава предприемачите и покварява правораздаването.

Корупцията изкривява ценообразуването, ощетява хазната и лишава българите от пари за здраве, образование и достойни старини.

Корупцията разделя обществото на малобройна класа от облагодетелствани и маса от ощетени граждани. Пропастта между двете категории е пагубна за българската демокрация. В нея пропада доверието, на което почива общественият договор между избиратели и политически представители, между власт и граждани. Ниският процент гласуващи и изборните злоупотреби поставят под въпрос легитимността на управлението. Същевременно електоралната апатия окуражава все по-арогантни злоупотреби и все по-разрушителни посегателства върху темелите на българската държавност.

Корупцията роди политическа класа от зависими хора, които се поставят в услуга на чужди интереси и търгуват интересите на държавата срещу своето оцеляване.

България ускорено губи своя суверенитет.

Политическата поквара атрофира институциите, призвани да отстояват суверенните интереси на България.

След години на некомпетентни експерименти и политически злоупотреби службите и МВР са обект на политически и корпоративни вмешателства. Налице е загуба на национален контрол над някои сектори.

Българската армия е недокомплектувана, ползва морално остарели оръжейни системи, а средствата за подготовка на личния състав са недостатъчни.

Лишена от политическа визия и подкрепа българската дипломатическа служба е неспособна да изпълнява ефикасно своята мисия.

Правосъдието е в плен на олигархични и лобистки интереси и не отговаря на очакванията на хората да бъде стожер на истината и справедливостта.

Задълбочава се институционалната атрофия, която политическата класа драматично ускори с реформата на Конституцията на Република България от 2023 година.

Злополучната реформа разруши заложения в основния закон баланс между институциите. Държавният интерес бе принесен в жертва на партийната корист. Целта на реформата беше политическата класа да съхрани контрола над изпълнителната власт, дори когато е бламирана от обществото и принудена да се яви на предсрочни избори. Да се ограничат президентските правомощия. Този безотговорен експеримент хвърли България в политическа безизходица, отговорност за която носят партиите от „сглобката“.

Критичното натрупване на проблеми във всички обществени системи и подчиняването на държавни институции на частен интерес се случва в особено опасен за Европа и България момент. Разпадът на международното право и множество въоръжени конфликти в близост до България създават реални и непосредствени рискове, които изискват решителни действия.

2025 година ознаменува драматичния разрив на обществения договор между политическата класа и избирателите. Народното събрание погази Конституцията и отказа да разгледа внесеното от президента Радев предложение за национален референдум относно датата за въвеждане на единната европейска валута. Стратегическото решение за отказ от националната валута бе взето прибързано, без всенародно допитване. Сега наблюдаваме рязък ръст на цените поради общата неподготвеност на националната ни икономика и слабите институции, които не успяват да овладеят спекулата.

През ноември 2025 година недоволството на българите се изля на площадите. Хората поискаха смяна на властта. Дълбоката мотивация на протестите беше общата непоносимост към корупционния, олигархичен модел, в който съучастват всички партии от статуквото.

Българите казаха: СТИГА!

Площадът роди обществен консенсус анти-мафия и това е най-значимият резултат от протестите.

Нашата мотивация

Прогресивна България е отговор на очакването на милионите ощетени, негласуващи и емигрирали по неволя българи за промяна на порочния модел. За установяването на върховенство на закона, на справедливо правосъдие и общество, основано на правилата и морала. На общото желание българите да живеят като европейци в собствения си дом, защитени от закона и институциите. Да образоват и възпитават децата си в сигурна среда, да планират живота си и да разчитат на достойни старини.

Ние, долуподписаните членове на инициативния комитет за учредяване на политическа партия Прогресивна България, водени от:

- споделени ценности;

- споделено разбиране за предизвикателствата пред Родината;

- чувство за отговорност за съдбините на България;

- вяра в постижимостта на нашите цели;

Заявяваме своето желание и намерение да учредим политическа партия Прогресивна България.

Нашите основни принципи

Прогресивна България споделя ценностната триада свобода, солидарност, справедливост и ще се ръководи в своята дейност от следните императиви:

- Последователно отстояване и развитие на демократичните институции и механизми;

- Отстояване на българската позиция в съюзите и организациите, в които членуваме;

- Единение на българския народ под знака на свободата, равенството и демокрацията;

- Съхраняване и отстояване на прогласените в Конституцията и законите граждански свободи;

- Политически плурализъм и свобода на словото;

- Утвърждаване върховенството на закона;

- Приоритет и защита на обществения интерес от олигархични и лобистки посегателства;

- Вяра в обществения диалог като инструмент за изработване на легитимни, дългосрочни решения;

- Гарантиране на правото на собственост и на пазарните принципи в икономиката;

- Равноправие на гражданите;

- Защита и грижа за слабите: деца, възрастни хора, хора с увреждания, болни и жертви на неравноправно третиране.

Нашите основни цели

Прогресивна България си поставя за цел свободата и благоденствието на българския народ. Пътят към тях преминава през оздравяването на българската демокрация и установяването на закона. Това означава решителни действия от легитимен парламент и отговорно правителство за разграждане на олигархичния модел и укрепване на държавността. Без тези действия, всякакви нови управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат в плен на задкулисието и ще са обречени на провал.

За постигането на нашите цели ще се борим за убедителен изборен резултат и сформиране на устойчиво и независимо управление, обединено около ясни демократични ценности и решимост за разграждане на корупционния модел и създаване на условия за нова динамика в общественото развитие на България. За гарантиране на сигурност, достойни доходи и перспектива за развитие на всеки български гражданин.

Ще работим за:

- Разграждане на олигархичния модел и укрепване на държавността.

- Съхраняване на мира и недопускане на въвличането на България във въоръжени конфликти;

- Преодоляване на бедността и всички форми на социално изключване и дискриминация и гарантиране на равенство между двата пола;

- Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност;

- Преодоляване на регионалните неравенства;

- Модерна инфраструктура и свързаност в рамките на България и като част от европейската инфраструктура;

- Социална справедливост и достойни доходи;

- Подобряване условията на труд и тяхната ефективна защита;

- Достъпно и качествено образование и здравеопазване;

- Бъдеще за младите в Родината;

- Чиста околна среда и опазване на българската природа;

- Гарантиране на сигурността на българските граждани в домовете им, извън тях и по пътищата;

- Развитие на културата като стожер на идентичността и поле за духовно развитие на личността;

- Спортът – здраве и национална гордост;

- Достойна и активна България в Европа и пред света.

С настоящата политическа декларация ние, долуподписаните граждани, се обръщаме към всички съмишленици с призив да подкрепят нашето начинание, като даваме начало на процеса по учредяване на политическа партия ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ в съответствие с изискванията на Закона.

Учредителната декларация е приета от Инициативен комитет, образуван съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за политическите партии, на заседание, проведено на 25.03.2026 г. в град София, адрес: бул. Христо Ботев 28.

С настоящата учредителна декларация Инициативният комитет открива подписка за набиране на членове-учредители на политическа партия ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ.

Инициативният комитет утвърждава образец на декларация за индивидуално членство съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗПП.

Всеки гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от Инициативния комитет на заседанието, проведено на 25.03.2026 година.

