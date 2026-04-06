Скандал в "Капките"! Огромна драма с Иво Димчев

Иво Димчев се сблъсква със сериозен саботаж в "Като две капки вода" – това твърдят все по-гласно зрителите на шоуто. След силния си старт, в който демонстрира класа, глас и сценично присъствие, артистът изненадващо започна да губи позиции. А паралелно с това Алекс Раева и Емилия видимо напредват – и то с помощта на "късмета".

Само за две предавания Димчев се срина от първото място до третото във временното класиране. Причината? Поредицата от образи, които му се падат – Сам Смит и Володя Стоянов – роли, в които липсва динамика и възможност за сценична игра.

При изпълнението на Сам Смит Димчев предложи вокално съвършенство, но вместо признание – получи шамар. Журито го закова с оценки от по 4 точки, въпреки че самите те признаха за „филинг“ и „красиво пеене“.

Единствено Веселин Маринов застана зад него, наричайки изпълнението „съвършено“ и подчертавайки абсурда в оценките.

Останалите съдии обаче не спестиха критики. Азис заяви, че чува Пол Йънг вместо Сам Смит. Хилда Казасян също го „поряза“, въпреки положителния тон. А Фънки избухна: „Какво да оценявам? Няма нищо!“ – сякаш вината е на изпълнителя, а не на избора на образ, пише "Хотарена".

Реакцията на зрителите не закъсня. Социалните мрежи прегряха.

"Бутонът е нагласен!", "Нарочно го набутват с неизгодни образи", "Дайте тази песен на някой друг, да видим как ще я изпее!", "Убихте ентусиазма на Димчев", са само малка част от реакциите.

Подозренията са ясни – неравен старт под прикритието на „късмет“.

От продукцията едва ли ще признаят подобен сценарий. Но усещането за режисирана случайност става все по-трудно за пренебрегване. Когато едни получават удобни образи, а други – „късата клечка“, въпросът вече не е дали, а защо.

Въпреки всичко Иво Димчев остава фаворит на публиката – заради гласа, артистизма и онова трудно обяснимо сценично присъствие, което не се дава с бутон.

