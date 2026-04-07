"Възраждане": Нужна е самостоятелна армия, а не зависимост от чужди сили

Близо 36-годишният погром над българската армия, представян като „реформа“ и „преструктуриране“, доведе въоръжените сили до състояние на фактически колапс. Днес те не са в състояние да гарантират националната независимост и суверенитет, нито да изпълняват ефективно основни мирновременни задачи като реакция при кризи и природни бедствия. Недокомплектът надхвърля 22%, а бойната готовност е сериозно занижена. Това заявява "Възраждане" в програмата си за националната сигурност и отбрана, част от мащабната програма "България 1400", с която партията излиза на изборите за 52-о Народно събрание.

Ето какво още пише в програмата на "Възраждане":

Членството на България в НАТО формално се представя като гаранция за сигурност, но на практика страната плаща огромни средства за превъоръжаване без ясна перспектива за собствено развитие. Вместо да се използва потенциалът на българския военно-промишлен комплекс, се влагат милиарди в чуждо производство. Така България се превръща по-скоро в консуматор, отколкото в генератор на сигурност. В условията на сложна геополитическа обстановка съществува реален риск страната да бъде въвлечена в чужд конфликт, без да е подготвена.

България не може да разчита единствено на съюзници и чужди военни бази за своята сигурност. Подобен подход подкопава националния суверенитет. Държавата трябва да изгради модерна, ефективна и самостоятелна армия, която да защитава националните интереси, а участието в съюзи да бъде допълващ, а не основен елемент от сигурността.

Основната задача в областта на отбраната, която „Възраждане“ поставя, е преструктуриране на армията чрез въвеждане на ограничена наборна военна служба и по-добро използване на националния ресурс. Това ще осигури бойна подготовка на населението, физическо и психическо закаляване, възстановяване на разбирането за граждански и национален дълг, както и по-ниска цена и по-голяма гъвкавост на системата.

Подобни модели вече се прилагат в редица европейски държави. Германия и Швеция възстановиха наборната служба, а почти всички скандинавски страни поддържат смесена система, при която основната част от състава е професионална, а останалите формирования служат за подготовка и резерв. Част от армията е в постоянна бойна готовност, а друга част изпълнява обучителни функции.

България не може да си позволи да изостава от тези тенденции, което налага преосмисляне и възстановяване на наборната военна служба в подходяща форма.

Mоделът, който “Възраждане” предлага, включва три основни елемента – редовна армия, наборни сили и резерв.

Редовната армия ще бъде изцяло професионална, с увеличен състав до около 50 000 души, включваща високотехнологични формирования, специални сили и киберотбрана.

Наборните сили ще осигуряват военно обучение на гражданите чрез задължителна служба от 6 до 9 месеца, в зависимост от подготовката. Тяхната основна задача е да подготвят кадри за резерва.

Резервът ще се състои от преминали военно обучение граждани и бивши военнослужещи, които при необходимост ще попълват редовната армия или ще действат в различни ситуации на сигурност.

Паралелно с това е необходима ускорена модернизация и превъоръжаване. Съществуващото въоръжение е остаряло, а съвременните конфликти изискват нови технологии, включително дронове и високотехнологични системи. Приоритет ще бъде развитието на собствено производство и инвестиции във военно-промишления комплекс.

Не по-малко важни са инвестициите във военната инфраструктура, която в момента е в тежко състояние. Необходимо е обновяване на базите, съоръженията и възстановяване на обучението на военни инженери.

„Възраждане“ поставя като основен приоритет възстановяването на българската армия като гарант за националната сигурност, държавността и суверенитета чрез ясна стратегия, собствен капацитет и активна държавна политика.

