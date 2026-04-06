Вече е ясно. Къде ще вилнее Великденският циклон

Прогнозата за активен зимен циклон около тазгодишния Великден остава в сила, като се очаква той да окаже сериозно влияние върху времето в цялата страна. Според актуалните данни предстои рязко застудяване и валежи, които в някои райони ще преминат в сняг, съобщават синоптиците от "Meteo Balkans".

Най-сериозно застудяване ще се усети в районите на Предбалкана, Софийско и Западна Тракия, като особено засегнати ще бъдат Пловдив и Пазарджик. При подобно развитие на синоптичната обстановка съществува голяма вероятност за снеговалежи и на територията на Плевенско.

Въпреки рязкото падане на температурите, трайна снежна покривка се очаква да се натрупа единствено във високите планински райони и в части от Предбалкана. За останалата част от страната валежите ще бъдат предимно от дъжд, но усещането ще бъде за типично зимно време заради силния вятър.

Подобно рязко застудяване и снеговалежи в средата на април са сравнително рядко климатично явление за нашите ширини. Метеоролозите продължават да следят отблизо развитието на циклона, за да потвърдят точния обхват и интензивност на предстоящите валежи в празничните дни.

