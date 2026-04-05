Работнически квартал стана хит в София, цените летят в небето

Един работнически квартал вече се превърна в новото имотно бижу на София. „Надежда“ винаги е била квартал на труда – на заводските смени, на панелните блокове, на онзи стар софийски ритъм, в който не беше важно колко далече от центъра на столицата живееш, важно е да си в нея. Днес този квартал преживява своя неочакван ренесанс.

Адресът, който дълго време стоеше в периферията на имотните класации, се превърна в една от най-динамичните точки на картата на София. Причината е проста: удобството, което някога беше даденост, сега е лукс. А „Надежда“ го предлага в изобилие.

Ренесансът на панелките

Панелните блокове, някога подценявани, днес са гръбнакът на имотния подем в района. Те привличат купувачи с добрите си разпределения, големите междублокови пространства и близостта до метрото. В „Надежда“ панелката не е компромис – тя е разумна инвестиция.

Цените го доказват

В „Надежда 1“ средните стойности вече достигат 2 394–2 400 евро/кв.м, а добре поддържаните двустайни панелни жилища се продават между 103 000 и 120 000 евро. Тристайните, които традиционно са най-търсени от семейства, вървят между 165 000 и 200 000 евро, като при отлично състояние и добра локация цената спокойно преминава нагоре.

Панелният фонд тук не просто се продава – той се разграбва. Купувачите знаят, че метрото, инфраструктурата и удобствата на квартала превръщат тези жилища в стабилна и ликвидна собственост.

Новото строителство – двигател на промяната

Паралелно с панелния ренесанс, в „Надежда 1“ и „Надежда 4“ се появиха модерни сгради, които привличат по-млади купувачи. Цените в новото строителство варират от 153 000 до 237 000 евро за двустайни, в зависимост от етапа на сградата и близостта до метрото. Тристайните в нови кооперации достигат 300 000 евро, особено когато предлагат подземни гаражи, добри фасади и качествени общи части.

Това създава интересен контраст: кварталът вече живее в две епохи – панелната и модерната – и именно това го прави толкова привлекателен.

Какви са купувачите в „Надежда“

Профилът на купувача се промени. Ако преди години тук се настаняваха предимно семейства от района, днес интересът идва от:

– млади двойки, които търсят двустаен близо до метрото;

– семейства с деца, които предпочитат тристайни панелни жилища заради големите стаи;

– инвеститори, които купуват за отдаване под наем – метрото гарантира постоянен поток от наематели;

– хора, които се местят от по-скъпите южни квартали и търсят по-добро съотношение между цена и качество.

„Надежда“ вече не е квартал на едно поколение – тя е квартал на новата градска мобилност.

Най-търсените апартаменти

Двустайните панелни жилища са абсолютният фаворит – продават се най-бързо и най-лесно.

След тях идват тристайните, които са предпочитани от семейства, търсещи пространство и удобство.

В новото строителство най-търсени са жилищата до метрото – там сделките се случват още на зелено.

Предимството на локацията

„Надежда“ е квартал, който живее на кръстопът. Линия 2 на метрото превърна района в естествено продължение на центъра – пътуването до Сердика е въпрос на минути. „Ломско шосе“ се модернизира, появиха се нови магазини, училища, детски градини, спортни зони. Това е квартал, който предлага всичко необходимо, без да изисква компромис с времето.

Именно това удобство – някога незабележимо – днес е най-големият капитал на „Надежда“.

Кварталът, който тихо се превърна в хит

„Надежда“ не е квартал на показността. Тя е квартал на реалния живот – на хората, които искат да живеят удобно, бързо, практично.

И точно затова се превърна в хит.

Цените растат, интересът е постоянен, а сделките – бързи.

Един работнически квартал се превърна в имотно бижу.

И изглежда, че този възход тепърва започва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com