Лили Иванова с тежка изповед за Михаил Белчев

Скъпи приятелю, Михаил Белчев, почивай в мир! Поклон пред големия български поет, композитор и певец Михаил Белчев! Твоето творчество остава вечно!, написа в профила си във Фейсбук певицата Лили Иванова по повод кончината на поета, композитор и певец Михаил Белчев.

„Тръгна си и Михаил Белчев. Тихо и в неговия стил - по-човешки. Много го обичам, гостувал ми е десетки пъти в „Дарик“ и сам, и с Криси", написа в социалната мрежа журналистът и телевизионен водещ Ники Кънчев, предава БТА. „Сега следва празнота и само спомените... Майстор на думите, Подреждач на словото от европейска класа...“, се казва още в публикацията му. Кънчев цитира и текста на „Вярност", изпълнена от Вили Кавалджиев и музика на Стефан Димитров.

„Пое към звездите духът на големия поет, композитор, певец и незаменим приятел Михаил Белчев... Скърбя за Мишо – една от най-ярките личности в съвременната ни култура. Криси, Косьо – искрени съболезнования, знам колко трудно ви беше в последните месеци... Сигурен съм, че неговият дух ще бди над вас и ще ви пази... Сбогом, приятелю – не успяхме да запишем най-новата ни съвместна песен, но ще го направим някой ден горе, при звездите... Поклон!“, написа във Фейсбук директорът на Националния литературен музей (НЛМ) Атанас Капралов.

„С кончината на Михаил Белчев ние губим един прекрасен колега, но при талантливите хора... смъртта е само преминаване от едно състояние в друго. Неговата поезия, неговите песни и неговият светъл дух ще останат“, каза за БТА председателят на Съюза на българските писатели (СБП) Боян Ангелов. Той допълни, че „Михаил Белчев е един прекрасен човек... той трябва да бъде човек с главна буква". Според Ангелов Белчев е един много талантлив поет, много талантлив изпълнител. „За всичко това говори неговата широка популярност - неговите хитове, които се пеят от цяла България", отбеляза той.

Боян Ангелов припомни, че Михаил Белчев като дългогодишен член на Съюза на българските писатели и дългогодишен член на Управителния съвет на СБП помага много за утвърждаването на съвременната българска литература. Докато в продължение на 5 години беше директор на Столичната библиотека, тя беше станала един храм на културата и литературата, каза още той. „Не казвам, че сега не е, но по негово време вратите на библиотеката бяха широко отворени за българските литературни творци“, допълни Ангелов.

Председателят на СБП отбеляза, че от името на организацията е изпратено писмо до Министерството на културата (МК), за да бъде отредено гробно място за Михаил Белчев в „Алеята на творците“ на Централните софийски гробища.

Поклон пред поета на мелодията на любовта, написаха в профила си във Фейсбук от Съюза на артистите в България по повод кончината на Белчев. „Лек полет на един голям музикален артист, носител на „Икар" за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си", се казва в публикацията. Михаил Белчев е отличен е с награда „Икар" на Съюза на артистите в България през 2021 г. за изключителен принос към музиката.

Поклонението пред Михаил Белчев ще се състои на 9 април, четвъртък, от 13 часа в Народния театър „Иван Вазов".

