Престижно американско списание похвали София

Дизайнерски бутици, авангардни ресторанти и стилни места за настаняване – българската столица има с какво да се похвали. Това се казва във водещата статия на престижното американско списание за луксозен начин на живот „Еlite Traveler“, предава БГНЕС.

Изглежда донякъде несправедливо, че София едва сега започва да привлича по-широко внимание и то по причини, които са полезни, но не особено вълнуващи. През изминалата година България най-сетне се присъедини към Шенгенското пространство, което значително улесни включването на страната в по-широки европейски маршрути. От януари страната въведе и еврото, което допълнително опростява пътуванията.

Истинската стойност на столицата обаче се разкрива едва на място. С повече от 7000 години история, София е един от най-древните непрекъснато обитавани градове в света. Разходката започва от внушителния Александър Невски с неговите златни куполи и продължава през калдъръмени улици с елегантни стари европейски къщи, покрай римски руини, османски джамии и масивни сгради от комунистическата епоха. Липсват безличните модерни небостъргачи, а силуетът на града е допълнен от близката Витоша, предпочитано място за разходки и колоездене през лятото и за ски през зимата.

София развива динамична общност от творци и предприемачи, чиито проекти придават нов облик на града. Големите луксозни хотелски вериги все още не са се наложили тук, но това отваря пространство за по-интересни концепции.

Градът предлага разнообразие от места за непринудени, но креативни кулинарни изживявания. Нарастващото усещане за стил и инвестиции в града се усеща и в търговските пространства. Най-интересните открития се крият по артистичната улица „Шишман“, където се намират независими бижутерийни ателиета, галерии и концептуални магазини.

За по-дълбоко разбиране на културата и историята на страната, София предлага богата музейна сцена. Национален исторически музей, разположен в бивша резиденция на комунистически лидер, съхранява стотици хиляди експонати. В сградата на бившия царски дворец се намира Национална художествена галерия, където са представени произведения от различни епохи и култури, както и изненадващи временни изложби.

Сред тях се открояват и експозиции на международни творци като Джесика Ланг, чиято ретроспектива е посветена не на актьорската ѝ кариера, а на фотографията. Подобни срещи между световната сцена и българската култура може да изглеждат неочаквани, но напълно съответстват на отворения дух и живото творческо въображение на София

