Трагедията! Близките на нашия сънародник 5 денонощия се молят за чудо

Неописуемата човешка драма продължава да се разиграва под тежките руини в германския град Гьорлиц. Надеждата избледнява с всяка изминала минута, а тишината около срутената сграда е разкъсвана само от стъпките на спасителните кучета и глухия звук на преместваните камъни. Полицията в Германия официално потвърди, че телата и на двете млади румънки, обявени за изчезване, са били открити безжизнени под тоновете отломки. В същото време съдбата на един 48-годишен мъж с германско и българско гражданство остава в капана на неизвестността. Зад тази черна статистика стоят прекършени съдби, уплашени семейства и една общност, потънала в траур.

Какво се случи?

Кошмарът започна в ранните часове на този понеделник, когато спокойствието на източногерманския град Гьорлиц бе брутално взривено. Старинна сграда се срути за броени секунди, превръщайки се в гигантска купчина от тухли, прах и разкъсана дървесина. От същия този съдбовен понеделник – вече дни наред – 48-годишният българин е в пълна неизвестност. Издирването му започна незабавно, веднага щом бе установяване, че е бил в сградата по време на срутването. Часовете се превръщат в денонощия, а близките му преживяват най-тежкия кошмар в живота си, разпънати между отчаянието и искрицата надежда за чудо.

Две млади жени не успяха да се спасят

Първият съкрушителен удар за спасителните екипи дойде снощи. Водено от безгрешния си нюх, специално обучено куче откри първото безжизнено тяло – на 25-годишна девойка от Румъния. Само няколко часа по-късно, в ранния следобед на следващия ден, надеждите за другата изчезнала жена бяха окончателно погребани. Спасителите извадиха от руините и нейното тяло – втора румънка, само на 26 години. Два млади живота, дошли в Германия с мечти за бъдещето, угаснаха нелепо и преждевременно под тежестта на срутения бетон.

Борба на ръце срещу заплахата от експлозия

Въпреки умората и черните новини, на мястото на инцидента работят денонощно около 140 души. Това е армия от спасители, пожарникари, полицаи, медицински служби и служители на федералната спасителна агенция, към които се присъединиха и спешно пристигнали полски спасители.

Условията, при които работят тези герои, са изключително тежки и опасни. Те са принудени да разчистват тоновете тухли буквално на ръка. Всяко парче дърво и бетон се мести внимателно, парче по парче. Използването на тежка строителна техника е абсолютно забранено поради огромния риск и страх, че вибрациите или искра могат да предизвикат фатална експлозия на газ. На този етап от разследването причините, довели до внезапното срутване на сградата, остават напълно неизвестни, а градът настоява за отговори.

