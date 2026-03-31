"Оставиха я да угасне": баща обвинява лекари за смъртта на дете в Добрич

Окръжната прокуратура започна разследване за смъртта на 4-годишно момиченце в МБАЛ - Добрич. Детето е починало в неделя сутринта след тежко обезводняване и, според твърденията на родителите му, часове наред неуспешни опити на медицинския персонал да постави абокат за вливане на жизненоважни системи. Случаят предизвика вълна от възмущение в града и призиви за граждански протести пред лечебното заведение, предава Petel.bg.

Според разказа на почернения баща Иван Смоков, момиченцето се влошава след вирусно заболяване и лечение с антибиотик, предписан от личния лекар. В събота следобед детето е откарано в Спешното отделение с многократно повръщане и силна отпадналост. Оттам е пренасочено към педиатрията.

"Те знаеха, че е дехидратирана и че трябва да я включат на системи", категоричен е пред Нова Тв Смоков.

По думите му, ходенето по мъките започва още при приема. Три медицински сестри многократно се опитват да намерят вена на детето, за да поставят абокат, но без успех. Вечерта момиченцето е свалено в реанимация за нов опит, който отново се оказва неуспешен, а ръката му се подува от манипулациите.

Бащата твърди, че през цялата нощ срещу неделя детето е оставено с висока температура и без адекватно лечение или използване на алтернативни медицински методи за вливане на течности. Като причина в смъртния акт по-късно са посочени дехидратация и метаболитна ацидоза.

"Нищо не са направили, само са чакали цяла вечер детето ми да си замине!", заявява Иван Смоков.

В неделя сутринта състоянието на момиченцето става критично. От болницата съобщават на родителите, че трябва да транспортират детето във Варна, тъй като местните екипи не могат да се справят със случая. Малко след 8:00 часа сутринта то получава гърчове, а в 9:05 часа лекарите констатират смъртта му.

Смоков е подал официална жалба в прокуратурата и настоява аутопсията да бъде извършена от независим съдебен лекар извън добричката болница, тъй като се опасява от опит за потулване на лекарска грешка.

От ръководството на МБАЛ - Добрич излязоха с лаконична официална позиция. От лечебното заведение посочват, че момиченцето е прието в събота в "увредено състояние" и "въпреки приложеното лечение и усилията на медицинските екипи, на 29 март настъпва фатален изход".

Болницата твърди, че е сезирала всички компетентни контролни органи и в момента тече вътрешна проверка по случая. Трагедията обаче вече предизвика остра обществена реакция в социалните мрежи, където десетки жители на Добрич се организират за протести с искане за прозрачно разследване и търсене на реална наказателна отговорност за смъртта на детето, пише dunavmost.com.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com